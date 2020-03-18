O coronavírus traz à tona como é nossa noção de cuidado e humanidade

Mulher usa álcool em gel para evitar infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Há aspectos importantes a serem pensado em torno disso tudo. O primeiro é relacionado ao fato da estabilidade empregatícia e o boom de autônomos que tem eclodido no Brasil. Quem dera todas as pessoas pudessem fazer seus trabalhos de casa, sem necessidade de atravessarem as cidades em transportes públicos precários e caros, mantendo a distância social recomendada para esse momento.

Quem dera todos pudessem receber sua verba remuneratória mesmo sem comparecerem aos postos de trabalho. E como fica a situação dos “empreendedores”? Se o motorista de aplicativo não for trabalhar para não ter contato social, ele não recebe. Se a diarista não for trabalhar para evitar o contato com pessoas que podem transmitir o vírus, ela não vai ter como se sustentar e aos seus.

Uma segunda questão, que é sempre pauta dos meus questionamentos e eu faço questão de compartilhar, pois muitas vezes passa despercebido pela maioria das pessoas, diz respeito a quem será responsável por cuidar das pessoas doentes. Quem ficará responsável pelos bebês e pelas crianças que não estarão nas escolas sendo cuidadas?

É fato que a responsabilidade do cuidado fica a cargo das mulheres sempre. Durante essa crise, haverá tantas famílias que estarão com suas crianças em casa sem aulas regulares, com os pais e mães fazendo home office e, ao mesmo tempo, estarão exigindo a presença de empregadas domésticas e diaristas cumprindo a jornada normal nos lares alheios.