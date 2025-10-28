Quem deve pagar o IPTU? Locador ou locatário?

É importante entender que o IPTU e as taxas são obrigações reais, ligadas ao imóvel — e não pessoais. Crédito: Shutterstock

No momento da contratação, a dúvida é mais comum do que parece e não são raras as objeções como: “mas o IPTU não é responsabilidade do proprietário?”. Por isso, vale esclarecer que a resposta está sempre no contrato.



Pela legislação, o IPTU e as taxas municipais incidentes sobre o imóvel são obrigações do proprietário, ou seja, o locador. Entretanto, essa regra é válida apenas quando o contrato de locação não diz nada sobre o assunto.



Caso exista uma cláusula contratual prevendo o repasse ao locatário, ela é válida e perfeitamente legal.

A jurisprudência já pacificou esse entendimento: se o contrato não prevê nada, o pagamento é do locador. Se o contrato atribui ao locatário, o encargo passa a ser dele.

Entenda a quem pertence a dívida

É importante entender que o IPTU e as taxas são obrigações reais, ligadas ao imóvel — e não pessoais.

Por isso, perante o município, quem responde pela dívida é sempre o proprietário. Mesmo que o locatário não pague, a cobrança formal será direcionada ao dono do imóvel.

Vale destacar que isso não impede que o contrato transfira o dever de pagamento para o inquilino, o que, aliás, é praxe na maioria das locações urbanas.

Isso porque a obrigação de pagamento do IPTU envolve dois planos diferentes:

A obrigação do proprietário perante o ente público (mediata); A obrigação do locatário perante o contrato (imediata).



A ausência de pagamento por parte do inquilino não libera o proprietário de quitar o tributo junto à prefeitura, mas autoriza a adoção das medidas cabíveis na esfera contratual.



E se o inquilino não pagar?

Quando o contrato prevê que o locatário deve pagar o IPTU e ele não o faz, ocorre o que se chama de inadimplemento contratual da locação.

Nesse caso, o locador continua responsável perante o município (precisará quitar o débito). Entretanto, el adquire o direito de cobrar do locatário os valores pagos, podendo, inclusive, solicitar a rescisão da locação e o despejo por descumprimento contratual.

O IPTU e as taxas municipais, portanto, são legalmente de responsabilidade do proprietário, mas podem — como usualmente são — ser atribuídas ao locatário por cláusula contratual específica.

O mais importante é que locadores e locatários saibam, desde o início, qual é o combinado. Porque, no fim, o que protege a locação não é só o imóvel — é o alinhamento das expectativas.

