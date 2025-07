Quais os direitos do inquilino quando o proprietário pede o imóvel?

Você já ouviu por aí que o locador pode pedir o imóvel a qualquer momento “para uso próprio”? Pois é. Essa frase, dita com tanta certeza, tem sido responsável por uma das maiores confusões que envolvem o fim de um contrato de locação. E é hora de esclarecer isso de forma simples — e justa. Vamos começar pelo essencial: durante o prazo do contrato, o locador não pode, em hipótese alguma, pedir o imóvel de volta, por qualquer motivo que seja.

A verdade sobre a “retomada para uso próprio

Essa regra só existe para contratos residenciais com prazo inferior a 30 meses. Nesses casos, mesmo após o fim do prazo contratado, caso o início da locação ainda não tenha completado cinco anos, o locador terá de se enquadrar em uma das hipóteses legais para retomar o imóvel locado — e um desses motivos é o chamado “uso próprio”.

Essa exceção existe porque, lá em 1991, quando a Lei do Inquilinato foi criada, havia uma preocupação real com o déficit habitacional. Naquele tempo, muitos locadores preferiam deixar seus imóveis fechados a alugá-los, com receio de ficarem presos a contratos longos e inflexíveis.

A lei então estabeleceu um “incentivo indireto” para que as locações fossem pactuadas através de contratos mais longos, determinando que: no caso dos contratos celebrados por 30 meses ou mais, após o fim do prazo, o locador poderá retomar o imóvel sem precisar dar motivo algum — é o que chamamos de “denúncia vazia”; já nos contratos com prazo menor, a retomada imotivada só poderá ocorrer após 5 anos.