A inteligência artificial na vanguarda do atendimento das locações imobiliárias

Em 6 anos teremos uma “super inteligência artificial” que será superior à soma de todas as inteligências humanas. Crédito: Shutterstock

Há menos de uma semana, Eric Schmidt, doutor em Ciência da Computação, e presidente da Google, chamou a atenção do mundo em uma entrevista concedida no evento TED – série de conferências globais sobre Tecnologia, Entretenimento e Design - ao discorrer sobre o impacto da inteligência artificial (IA) e sobre o mundo que nos aguarda.



Segundo ele, em seis anos poderemos testemunhar o surgimento de uma forma de inteligência que ultrapassa a capacidade cognitiva coletiva de todos os seres humanos. Isso mesmo. Segundo o presidente da Google, em seis anos teremos uma “super inteligência artificial” que será superior à soma de todas as inteligências humanas.

De fato, a maior revolução da história. Mas e até lá? Como a Inteligência Artificial pode beneficiar a nossa vida? Como ela pode melhorar, por exemplo, a vida de quem lida com locações imobiliárias, independentemente do papel que exerça?

Eu respondo:

Melhorando a experiência de quem precisa de atendimento – geralmente o inquilino.

Dando escala para quem precisa prestar esse atendimento – a imobiliária.

Liberando as equipes para se relacionar e dar um atendimento mais humanizado aos proprietários e inquilinos.

E não se trata de ficção científica.

No último dia 8 eu participei, em São Paulo, do lançamento de uma inteligência artificial treinada para atender às demandas de locatários e locadores. Mas não de qualquer maneira. Atender, solucionando com alto grau de eficiência.

O diferencial entre atender e solucionar.

Quem lida com locações imobiliárias certamente já se sentiu desassistido.

As experiências negativas atingem a todos, independentemente da causa do aborrecimento, se por falha técnica, se por demora, ou, por pura negligência ou demora no encaminhamento das questões.

Mas segundo Júlio Viana, CEO da Plaza, empresa pioneira na única tecnologia de atendimento administrativo de locações por IA do país, simplesmente atender não é suficiente. Esse atendimento precisa ser rápido e efetivamente solucionar a contento a demanda de quem necessita da providência.

E o que pode ser ainda melhor?

A qualidade do atendimento, o grau de acurácia da solução no caso da IA pode ser ainda superior ao de um humano, a depender da metodologia aplicada na criação da tecnologia, que, no caso do produto recém-lançado, está sendo aprimorada com os princípios da melhor técnica, das boas práticas e da indispensável Blindagem das Locações.

Voltando às declarações de Eric Schmidt: “Estamos diante do evento mais importante dos últimos 500 anos. Temos tempo para decidir como agir. Mas não podemos errar”. De fato, senhor Schimdt, preciso concordar e endossar, maravilhada com a sua fala: “Atualmente não temos a linguagem necessária para descrever o que está por vir.”

