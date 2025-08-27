O que o corretor de imóveis tem para comemorar em 2025?

O corretor imobiliário de 2025 precisa se atualizar constantemente, e não apenas com cursos ou certificados. Crédito: Shutterstock

Não é exagero dizer que o mercado imobiliário passou por uma reconfiguração nos últimos anos. E, diante desse cenário, o Dia do Corretor, comemorado nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, traz uma pergunta que não pode ser ignorada: quem é o corretor que realmente tem motivos para comemorar em 2025? A resposta não está nos números de vendas ou na sorte de uma boa carteira, mas sim na capacidade de adaptação.



O corretor que hoje celebra os encantos e desafios de sua profissão é aquele que compreendeu que o seu papel mudou. Ele já não é mais apenas um intermediador de propostas. Ele se transformou em consultor — alguém que orienta, traduz, previne riscos e entrega clareza a um cliente cada vez mais exigente, informado e questionador.

Essa mudança de postura se aplica a todas as frentes da atividade: na locação, exige domínio das novas dinâmicas contratuais, garantias modernas e atendimento digitalizado. Já na compra e venda, requer conhecimento jurídico, sensibilidade para entender o cliente e precisão para avaliar imóveis com responsabilidade.

Por fim, na incorporação, demanda leitura de mercado e visão estratégica. O corretor imobiliário de 2025 precisa se atualizar constantemente. E não apenas com cursos ou certificados, mas com mentalidade de serviço, escuta ativa e domínio do ecossistema onde atua. O mercado está mais competitivo, sim.

Mas também está mais receptivo a quem oferece valor real. Por isso, quem tem mais a comemorar neste 27 de agosto é o corretor que está se reposicionando. Pois entendeu que adaptação não é escolha, é caminho. Se você, corretor ou corretora de imóveis, tem se movido nessa direção, saiba: o mercado está mudando e você está mudando junto. E isso, por si só, já é motivo de celebração.

A Gazeta integra o Saiba mais