"Lupin", da Netflix, continua ótima em segunda temporada

Segunda temporada da série "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix

Lançada em janeiro deste ano, “ Lupin ” foi uma surpresa até mesmo para os produtores da série, que acreditava no seu alcance dentro da França, mas não apostavam no sucesso global da série que homenageia a criação mais famosa de Maurice LeBlanc, o ladrão gentil Arsène Lupin.

A favor da série, um protagonista carismático e reconhecido mundialmente, Omar Sy, além de uma divertida e ágil trama de assalto, com os golpes de Assane servindo para movimentar uma história familiar de boa carga emocional. A primeira temporada, ou a “Parte 1”, como a Netflix define, tem apenas cinco episódios que acabam rápido demais e com um gancho gigante.

A “Parte 2” de “Lupin”, ou segunda temporada, como preferir, chega nesta sexta (11) à Netflix para suprir a ansiedade dos fãs da série, mas também para concluir o arco que a primeira parte apresenta tão bem. A partir deste ponto, é bom ressaltar, o texto pode conter algum spoiler da “Parte 1” de “Lupin”, mas nada sobre a segunda parte, garanto.

A nova temporada de “Lupin” tem início imediatamente no gancho deixado pela primeira parte, com o sequestro de Raoul (Etan Simon) e o encontro de Assane (Omar Sy) com o policial Guedira (Soufiane Guerrab). O sexto capítulo da série francesa da Netflix começa em alta rotação, com bastante coisa acontecendo, e muita tensão.

Segunda temporada da série "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix

O grande atrativo da série, claro, são as habilidades e a criatividade de Assane na criação e na execução dos golpes, mas a segunda temporada tem início com um personagem que reage mais ao que lhe é imposto, com pouco planejamento - com o filho em perigo, o protagonista não tem tempo para planejar cada passo.

“Lupin” oferece bom entretenimento ao criar conflitos e logo resolvê-los. Assim, o texto não permanece muito tempo no mesmo lugar e tem sempre alguma virada nova ou algo novo acontecendo. Esse recurso já funcionaria em uma temporada maior, com oito episódios, por exemplo, então, em uma nova temporada com cinco capítulos, é muito interessante ver as escolhas do roteiro.

Segunda temporada da série "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix

O texto de “Lupin” é enxuto, com pouquíssima gordura ou momentos possíveis de serem descartados. Os flashbacks à adolescência de Assane ainda permanecem na segunda temporada, mas são utilizados com mais cautela e quase sempre para justificar alguma habilidade ou algum conhecimento um tanto improvável de do protagonista.

A série, como a maior parte das tramas de assalto, esbarra um pouco no didatismo e na exposição em alguns momentos para explicar cada passo das ações de Assane, mas vale a ressalva de que isso nunca é feito imediatamente. No segundo arco da temporada há inclusive um acontecimento do qual a audiência se esquece antes de perceber sua importância.

“Lupin” tem uma noção de seu tamanho e do tamanho do personagem cujo charme talvez seja exatamente ser francês demais, como fica claro na música que encerra o décimo episódio. Por isso, sem inventar um grande conflito e mantendo tudo em um nível mais pessoal, a série consegue entregar dois arcos que se completam e, o melhor, se integram com a primeira temporada - faz todo sentido a Netflix vender a série como duas partes de uma mesma história.

As novidades dessa segunda leva de episódio ficam principalmente na maior participação de Guedira na história. O policial que antes ficava relegado a ser um fã de Arsène Lupin a quem ninguém dava atenção se torna peça importante tanto nas ações da polícia, que perceberam a importância de seu conhecimento, quando na narrativa do próprio Assane.

Segunda temporada da série "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix

A segunda parte de “Lupin”, assim como a primeira, é ótima. Omar Sy ocupa a tela com maestria e nos faz crer até nas artimanhas mais absurdas de seu personagem. Acima de tudo, a reinvenção do clássico de Maurice LeBlanc preza pela diversão sem subestimar a inteligência do espectador.