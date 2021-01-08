"Lupin": série da Netflix é uma ágil e divertida trama de assalto

Série francesa "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix

Criado pelo escritor Maurice LeBlanc em 1905, o “ladrão gentil” Arsène Lupin protagonizou diversas aventuras até a morte de LeBlanc, em 1941. Misterioso, mas cheio de charme, disfarces e um senso de justiça impecável, Lupin chegou a antagonizar Sherlock Holmes, mas Arthur Conan Doyle não gostou da brincadeira do autor francês, que então mudou o nome de sua versão do “melhor detetive do mundo” para Herlock Sholmes - nada sutil.

A obra de LeBlanc é ainda hoje admirada e levada a outras mídias. Em 2004, Romain Duris viveu o ladrão no irregular “Arsène Lupin: O Ladrão Mais Charmoso do Mundo”. Em 2020, foi lançado “Lupin III: O Primeiro”, filme em animação com as aventuras do neto de Arsène Agora, 8 de janeiro, início de 2021, chega à Netflix “Lupin”, série francesa que não conta a história do ladrão, mas o homenageia com a devida reverência.

Em apenas cinco episódios na primeira parte (a Netflix tem chamado assim), “Lupin” conta a história do imigrante senegalês Assane Diop (Omar Sy, de “Intocáveis”). Após uma pequena apresentação do personagem, o primeiro grande roubo já está em planejamento; Assane pretende roubar um colar que pertenceu à rainha. Entre ideia e execução, tudo acontece muito rápido, mas é após o roubo que o roteiro desenvolve seu personagem para o público. A escolha parece estranha e atropelada no início, mas logo tudo começa a se encaixar, peça por peça, como em um elaborado plano de Arsène Lupin.

A narrativa se desenvolve intercalando flashbacks de diferentes momentos da vida de Assane e os acontecimentos pós-roubo. Gradualmente vamos entendendo suas motivações, seu modo de agir e, principalmente, quem são as pessoas ao seu redor. Ao mesmo tempo, vamos acompanhando a investigação policial que não chega a lugar nenhum até que um policial, fã de Arsène Lupin, identifica no roubo elementos dos livros de Maurice LeBlanc.

Série francesa "Lupin", da Netflix Crédito: Emmanuel Guimier/Netflix

Criada e roteirizada por George Kay (“Killing Eve” e “Criminal”), a série tem, em sua primeira parte, episódios dirigidos por Louis Leterrier (“Truque de Mestre”) e Marcela Said (“Narcos México”). Leterrier empresta à série seu conhecimento em filmes de truques para encantar o espectador, mas ao invés da grandiosidade dos filmes dos mágicos estrelado por Jesse Eisenberg e cia., “Lupin” é intencionalmente menor, recorrendo à simplicidade dos truques e disfarces do ladrão para criar seus planos elaborados e às vezes divertidamente absurdos.

Um dos grandes méritos da série é o carisma de Omar Sy. O ator francês convence tanto quando precisa ser físico (do alto de seu 1,90m), em boas cenas de ação, quanto quando a cena requer recursos dramáticos. Mesmo meio absurdo, o texto é inteligente o suficiente e tira bom proveito do ator. O interessante é que vamos descobrindo parte do mistério ao mesmo tempo que o personagem, amarrando as pistas que Assane descobre a cada episódio.

O roteiro também acerta ao atualizar Arsène Lupin sem mexer em nada de seu legado. O ladrão está em todos os cantos do texto, mas como uma ideia, um norte para Assane, que tem com o personagem uma fonte de ligação com o falecido pai. Da mesma forma, Assane desperta no filho a paixão pelo ladrão criado por LeBlanc - Arsène Lupin se torna uma ideia e viverá para sempre na cultura francesa.