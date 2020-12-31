Série "Equinox", da Netflix, é ótima, mas difícil de entender

Série "Equinox", da Netflix. Crédito: Tine Harden/Netflix

Quando foi inicialmente divulgada, a série dinamarquesa “Equinox” logo despertou comparações com o sucesso alemão “ Dark ”. A série, que leva para as telas o podcast de sucesso “Equinox 1985”, é centrada em um mistério: o desaparecimento de 21 jovens dinamarqueses no dia em que celebravam suas formaturas na escola - é tradição no país que os jovens entrem em um caminhão ou ônibus e passem na casa da família de cada um deles, uma maneira de agradecer aos pais.

“Equinox”, a série, tira a trama de 1985 e a leva para duas linhas temporais, uma em 1999 e outra em 2020. Astrid (Danica Curic) é uma radialista cuja irmã, Ida (Karoline Hamm), desapareceu no incidente. Um dia, enquanto trabalhava, recebe uma ligação misteriosa de um dos três sobreviventes, o ex-namorado de Ida. Perturbada pelos fantasmas da qual se achava livre há tempos, Astrid parte em busca da verdade. O que, afinal, realmente aconteceu com Ida e os outros desaparecidos?

Apesar das comparações com “Dark”, “Equinox” mais lembra a estrutura narrativa de “The Sinner”. Ao longo dos seis episódios, a minissérie vai e volta no tempo, fazendo com que entendamos a importância das descobertas de Astrid a partir de tudo o que antecedeu o incidente de 1999. Acompanhando Ida e seus amigos, o público vê a história se revelar diante de seus olhos à medida que a protagonista vai desvendando mistérios.

A série acompanha também um pouco do que aconteceu a Astrid após o desaparecimento da irmã. Com dificuldade para lidar com a perda, a jovem criou histórias fantasiosas em sua cabeça e acabou internada em uma instituição de tratamento psiquiátrico. Enquanto o pai acreditava que Astrid sofria com um trauma e poderia ser curada, a mãe entendia que ela demonstrava um poder único de ligação com a irmã.

Sem entrar em spoilers, é possível dizer que a trama mergulha no folcore da região e na deusa dinamarquesa Ostara (também presente em regiões da Alemanha), a deusa de fertilidade. A lenda de Ostara, inclusive, foi incorporada pelos anglos-saxões após a catequização dos povos nórdicos - o resultado é a Páscoa, celebrada no equinócio de primavera/outono (olha a dica aí...), e os ovos coloridos. A lenda conta que a deusa achou ovos coloridos em cada lugar que se encontrou com o Rei Lebre. Quando os ovos chocavam, coelhos saíam de dentro deles, coelhos estes que seriam hoje os responsáveis pela entrega dos ovos de Páscoa.

Série "Equinox", da Netflix. Crédito: Tine Harden/Netflix

Voltando a “Equinox” (não que tenhamos saído…), a série pode não funcionar para todo mundo. O ritmo é lento e a trama, carregada de simbologias que provavelmente pouco significam para boa parte do público. Para essa audiência, o roteiro pode ser decepcionante ao ensaiar uma trama policialesca e entregar algo mais sobrenatural, folclórico até.

O texto tem ótimo início, com um primeiro episódio intrigante que faz com que queiramos continuar assistindo à série. No meio da narrativa, no entanto, a atenção já foi embora e o que se vê em tela pouco parece importar. Em sua conclusão, pelo menos, “Equinox” busca situar o espectador e o faz de maneira competente - comete alguns excessos narrativos, mas nunca abusa do didatismo, uma opção arriscada para uma série numa plataforma popular e que significa que muita gente vai terminar o sexto episódio sem ter ideia do que acabou de ver.

Série "Equinox", da Netflix. Crédito: Tine Harden/Netflix

Admito ter assistido aos minutos finais da série algumas vezes buscando significados e possibilidades de entendimento diferentes, mas só quando fui pesquisar sobre Ostara é que realmente entendi o que tinha acabado assistir.