Agência MP amplia “Criação” e passa a ter quatro líderes no time

Time de Criação da MP Publicidade Crédito: MP Publicidade

A MP Publicidade tem um novo time criativo, composto por três heads de criação. Os diretores de arte Felipe Favarato e Louis Debbané e o redator João Paulo Pitanga assumiram a nova posição neste mês e se juntam à Chief Creative Office (CCO), Mônica Debbané, no comando da equipe.

“Viver grandes e novos desafios é algo que nos inspira muito. Nos sentimos honrados por essa oportunidade e ter a missão de unir a criatividade a uma visão de negócios, ajudando a impulsionar os resultados dos clientes com um pensamento criativo.”, destaca Felipe Favarato.

O trio terá a responsabilidade de fortalecer o olhar criativo de uma das maiores agências de comunicação e marketing do país, colecionadora de campanhas premiadas.

“Estamos trabalhando para unir criatividade com assertividade. Como criativos, queremos sempre os prêmios, os trabalhos que atraem o mercado. Mas também queremos ver nossos clientes com resultados satisfatórios, seja no varejo, na construção de marcas e no terceiro setor, que a MP sempre esteve presente. Combinar esses ingredientes vai ser nossa maior missão.”, reforça João.

Favarato acrescenta o trabalho será focado em alavancar os resultados dos clientes com base na utilização de dados e insights de forma mais fluida e ágil, unindo, de acordo com ele, as expertises de toda a equipe para construir “soluções de comunicação ainda mais assertivas fazendo com que nossos clientes tenham um papel cada vez mais significativo na vida das pessoas.”

O trio de heads são prata da casa. João Pitanga tem 10 anos de agência, Favarato, 11 e Debbané, 17.

"São três cabeças que se completam na liderança criativa da maior agência do Espírito Santo. São três talentos que nasceram na Prainha com o DNA e a cultura do vamos além, que agora têm a missão de elevar a novos patamares o protagonismo criativo da MP. Juntos, somos a paixão em fazer diferente, multiplicada e potencializada por 4. Bora MP! Bora Heads! " Mônica Youssef Debbané - CCO da MP

“Todas Elas” ganha Prêmio Mulher

Mikaella Campos, Elaine Silva e Joyce Meriguetti; jornalistas que estão à frente do Todas Elas Crédito: Divulgação

O projeto Todas Elas, criado por A Gazeta, é o vencedor na categoria empresa privada da segunda edição do Prêmio Mulher, promovido pela ArcelorMittal. O evento foi realizado nesta quinta-feira (5) e contemplou mulheres em diversas áreas, que trabalham em prol de transformações sociais, econômicas ou ambientais. A premiação foi entregue à editora-chefe do veículo de mídia e representante do projeto, Elaine Silva.

A iniciativa nasceu em 2019, na redação de A Gazeta, após a equipe de jornalistas perceberem a necessidade de tratar os casos de violência contra a mulher como um problema específico, que precisa ser discutido com profundidade e com o envolvimento do maior número de pessoas na conscientização.

O objetivo do projeto é inspirar e gerar empatia nos capixabas, oferecer informações que auxiliem na educação de toda a sociedade, além de ajudar a denunciar a violência, questionar desigualdades e encorajar mulheres na luta pelos seus direitos.

Elaine Silva (ES) recebe o troféu do Prêmio Mulher Crédito: Camilla Baptistin

O Todas Elas teve início com a produção e distribuição de conteúdos exclusivamente nas plataformas de A Gazeta. Desde setembro de 2020, foi lançada uma página especial e uma campanha multimídia, veiculada no digital, em mídias sociais, em rádio e em TV, com o objetivo de dar visibilidade, gerar engajamento e apresentar a iniciativa ao público em geral

A campanha contou com quatro fases: uma introdutória, de apresentação do projeto, e outras três focadas em temas específicos: inspiração, violência e educação. Para este ano, está prevista a quinta fase, de empreendedorismo. Os materiais de comunicação incluíram VTs, spots de rádio, testemunhais, lives, publicações em redes sociais e mídias display específicos para cada etapa, veiculados em todos os veículos da Rede Gazeta.

Mais prêmio

Karine Nobre recebendo o prêmio na quinta-feira Crédito: Lara Rosado

A jornalista Karine Nobre, do Estúdio Gazeta, também conquistou o primeiro lugar, na categoria imprensa. Ela foi escolhida pelo trabalho com uma reportagem que mostrou como mulheres têm conquistado espaço na indústria automotiva, predominantemente masculina.

Prêmio de Jornalismo Cooperativista

15º Prêmiode Jornalismo Cooperativista Crédito: Divulgação

O 15º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba será lançado na próxima quinta-feira (12), às 19h, em uma transmissão ao vivo pelo Youtube. O coordenador de reportagens especiais da sucursal de O Estado de S. Paulo em Brasília, Leonencio Nossa, vai ministrar palestra sobre como formar uma equipe de jornalismo e criar uma cultura de produção de reportagens especiais. Leonencio é autor de uma série de livros e já teve diversas reportagens premiadas.

Inscreva-se para acompanhar a transmissão e concorrer a brindes: https://bit.ly/3EucngF

Curta Vitória a Minas II

Moradores de 22 municípios situados ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas poderão realizar o sonho de transformar uma história real ou inventada em curta-metragem. As inscrições para o Curta Vitória a Minas II serão abertas nesta segunda-feira e ficarão disponíveis até 30 de junho através do site www.curtavitoriaaminas.com.br

*Curta Vitória a Minas busca histórias para transformar em filme* Crédito: Divulgação

Com a orientação de profissionais, os dez autores com histórias selecionadas participarão de oficinas audiovisuais, gravarão as cenas na cidade e exibirão o filme em telas ade cinema em sessões abertas e gratuitas por praças e ruas dos municípios de origem.

O Curta Vitória a Minas II é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e conta com a realização do Instituto Marlin Azul, Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo/Governo Federal.

Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos, residente em um dos municípios indicados, mesmo sem experiência anterior na área audiovisual. A temática é livre e não precisa ser relacionada a histórias da ferrovia. Uma comissão integrada por profissionais de cinema escolherá dez histórias a partir de critérios como originalidade do texto e o interesse gerado pelo tema.

Giro “Pelo Mercado”

Na semana passada, as executivas comerciais Daniela Lobo e Nathalia Salles e o gerente comercial Davi Wescley, todos da Rede Gazeta, visitaram a nova sede da Samp, que fica localizada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O time se reuniu com o time de Marketing da operadora de saúde, representado por Patrícia Junqueira e Mayara Campo.

Encontro da equipe de Marketing da Samp com o time comercial da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Tem Vaga!

Santa Lúcia

[email protected] r. A drogaria está com uma vaga aberta para Analista de Marketing Digital. Para participar do processo seletivo, é necessário ser graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas afins; ter domínio de Google Ads, Analytics e Facebook Ads; e possuir conhecimento em ferramentas de CRM e Inbound Marketing. Interessados devem enviar o currículo parar.

Rede Gazeta

A empresa está com cinco vagas em aberto para profissionais da área de comunicação. As oportunidades são para os cargos de Analista de Comunicação Institucional, Contato Comercial Web , Editor, Produtor de Rádio e TV e Repórter. Há vagas de estágio também. Para conferir tudo e se inscrever nos processos, basta clicar aqui na página da Rede Gazeta na plataforma Gupy.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.