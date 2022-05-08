Agência MP amplia “Criação” e passa a ter quatro líderes no time

A MP Publicidade tem um novo time criativo, composto por três heads de criação. Os diretores de arte Felipe Favarato e Louis Debbané e o redator João Paulo Pitanga assumiram a nova posição neste mês e se juntam à Chief Creative Office (CCO), Mônica Debbané, no comando da equipe.
“Viver grandes e novos desafios é algo que nos inspira muito. Nos sentimos honrados por essa oportunidade e ter a missão de unir a criatividade a uma visão de negócios, ajudando a impulsionar os resultados dos clientes com um pensamento criativo.”, destaca Felipe Favarato.
O trio terá a responsabilidade de fortalecer o olhar criativo de uma das maiores agências de comunicação e marketing do país, colecionadora de campanhas premiadas.
“Estamos trabalhando para unir criatividade com assertividade. Como criativos, queremos sempre os prêmios, os trabalhos que atraem o mercado. Mas também queremos ver nossos clientes com resultados satisfatórios, seja no varejo, na construção de marcas e no terceiro setor, que a MP sempre esteve presente. Combinar esses ingredientes vai ser nossa maior missão.”, reforça João.
Favarato acrescenta o trabalho será focado em alavancar os resultados dos clientes com base na utilização de dados e insights de forma mais fluida e ágil, unindo, de acordo com ele, as expertises de toda a equipe para construir “soluções de comunicação ainda mais assertivas fazendo com que nossos clientes tenham um papel cada vez mais significativo na vida das pessoas.”
O trio de heads são prata da casa. João Pitanga tem 10 anos de agência, Favarato, 11 e Debbané, 17.
"São três cabeças que se completam na liderança criativa da maior agência do Espírito Santo. São três talentos que nasceram na Prainha com o DNA e a cultura do vamos além, que agora têm a missão de elevar a novos patamares o protagonismo criativo da MP. Juntos, somos a paixão em fazer diferente, multiplicada e potencializada por 4. Bora MP! Bora Heads! "
“Todas Elas” ganha Prêmio Mulher
O projeto Todas Elas, criado por A Gazeta, é o vencedor na categoria empresa privada da segunda edição do Prêmio Mulher, promovido pela ArcelorMittal. O evento foi realizado nesta quinta-feira (5) e contemplou mulheres em diversas áreas, que trabalham em prol de transformações sociais, econômicas ou ambientais. A premiação foi entregue à editora-chefe do veículo de mídia e representante do projeto, Elaine Silva.
A iniciativa nasceu em 2019, na redação de A Gazeta, após a equipe de jornalistas perceberem a necessidade de tratar os casos de violência contra a mulher como um problema específico, que precisa ser discutido com profundidade e com o envolvimento do maior número de pessoas na conscientização.
O objetivo do projeto é inspirar e gerar empatia nos capixabas, oferecer informações que auxiliem na educação de toda a sociedade, além de ajudar a denunciar a violência, questionar desigualdades e encorajar mulheres na luta pelos seus direitos.
O Todas Elas teve início com a produção e distribuição de conteúdos exclusivamente nas plataformas de A Gazeta. Desde setembro de 2020, foi lançada uma página especial e uma campanha multimídia, veiculada no digital, em mídias sociais, em rádio e em TV, com o objetivo de dar visibilidade, gerar engajamento e apresentar a iniciativa ao público em geral
A campanha contou com quatro fases: uma introdutória, de apresentação do projeto, e outras três focadas em temas específicos: inspiração, violência e educação. Para este ano, está prevista a quinta fase, de empreendedorismo. Os materiais de comunicação incluíram VTs, spots de rádio, testemunhais, lives, publicações em redes sociais e mídias display específicos para cada etapa, veiculados em todos os veículos da Rede Gazeta.
Mais prêmio
A jornalista Karine Nobre, do Estúdio Gazeta, também conquistou o primeiro lugar, na categoria imprensa. Ela foi escolhida pelo trabalho com uma reportagem que mostrou como mulheres têm conquistado espaço na indústria automotiva, predominantemente masculina.
Prêmio de Jornalismo Cooperativista
O 15º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba será lançado na próxima quinta-feira (12), às 19h, em uma transmissão ao vivo pelo Youtube. O coordenador de reportagens especiais da sucursal de O Estado de S. Paulo em Brasília, Leonencio Nossa, vai ministrar palestra sobre como formar uma equipe de jornalismo e criar uma cultura de produção de reportagens especiais. Leonencio é autor de uma série de livros e já teve diversas reportagens premiadas.
Inscreva-se para acompanhar a transmissão e concorrer a brindes: https://bit.ly/3EucngF
Curta Vitória a Minas II
Moradores de 22 municípios situados ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas poderão realizar o sonho de transformar uma história real ou inventada em curta-metragem. As inscrições para o Curta Vitória a Minas II serão abertas nesta segunda-feira e ficarão disponíveis até 30 de junho através do site www.curtavitoriaaminas.com.br.
Com a orientação de profissionais, os dez autores com histórias selecionadas participarão de oficinas audiovisuais, gravarão as cenas na cidade e exibirão o filme em telas ade cinema em sessões abertas e gratuitas por praças e ruas dos municípios de origem.
O Curta Vitória a Minas II é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e conta com a realização do Instituto Marlin Azul, Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo/Governo Federal.
Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos, residente em um dos municípios indicados, mesmo sem experiência anterior na área audiovisual. A temática é livre e não precisa ser relacionada a histórias da ferrovia. Uma comissão integrada por profissionais de cinema escolherá dez histórias a partir de critérios como originalidade do texto e o interesse gerado pelo tema.
Giro “Pelo Mercado”
Na semana passada, as executivas comerciais Daniela Lobo e Nathalia Salles e o gerente comercial Davi Wescley, todos da Rede Gazeta, visitaram a nova sede da Samp, que fica localizada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O time se reuniu com o time de Marketing da operadora de saúde, representado por Patrícia Junqueira e Mayara Campo.
Tem Vaga!
Santa Lúcia
A drogaria está com uma vaga aberta para Analista de Marketing Digital. Para participar do processo seletivo, é necessário ser graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas afins; ter domínio de Google Ads, Analytics e Facebook Ads; e possuir conhecimento em ferramentas de CRM e Inbound Marketing. Interessados devem enviar o currículo para [email protected]r.
Rede Gazeta
A empresa está com cinco vagas em aberto para profissionais da área de comunicação. As oportunidades são para os cargos de Analista de Comunicação Institucional, Contato Comercial Web , Editor, Produtor de Rádio e TV e Repórter. Há vagas de estágio também. Para conferir tudo e se inscrever nos processos, basta clicar aqui na página da Rede Gazeta na plataforma Gupy.
Participe você também!
Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]