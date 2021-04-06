Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lembranças

História de uma juventude sem pecados no final dos anos 1960

Não me canso de contar minha pequena história com o glorioso Colégio Estadual do Espírito Santo, fundeado no Forte São João

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 abr 2021 às 02:00
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Colégio Estadual
O Estadual dividia o curso científico segundo a vocação dos alunos Crédito: Ricardo Medeiros
Não me canso de contar minha pequena história com o glorioso Colégio Estadual do Espírito Santo, fundeado no Forte São João. Em final de 1964 – epa -,  minha família transferiu-se para Vitória. O Estadual dividia o curso científico segundo a vocação dos alunos. Científico para Engenharia, para Medicina e o Clássico, preparatórios para o temível vestibular. Fui para Medicina.
Encarávamos o elegante uniforme calça cáqui e blusa azul. A minha turma era dedicada e competente. Lembro muito bem do Paulo Pimpão, Paulo Tavares, Paulo Zero, Nildete, Rutileia, Rosa, Julinho Prattes, Paulo Tavares, Pedro Carrancho e grandíssimo elenco.
No Clássico reinavam as meninas cheias de graça: Dodora Figueiredo, Graça Ruy e Lurdinha Lordello, e outras, além do bendito fruto, meu amigo Paulo Torre. As jovens, todas lindas, miravam os cursos de Serviço Social, Artes, Filosofia, Direito, enfim, os que não apontavam para Engenharia e Medicina. Quem mais me chamou a atenção na Engenharia foi o Zé Carlos Correa. Era um empreendedor desde criança. Perdoe o relato incompleto, é o que a memória deixa.

Veja Também

Sigo vendo tudo da janela na pandemia que parece sem fim

Ouvir Piazzolla nos lembra que, apesar de tudo, nem tudo está perdido

Sobre um motorista e a grandeza do trabalho que todos eles realizam

Na época, o grêmio tinha sido fechado, era a União Atlética Ginasial do Espírito Santo (UAGES). Não por acaso, inicia-se no colégio um movimento para, como dizia Correa, soerguer a UAGES.
Ao mesmo tempo, nasce o jornal tabloide do colégio - "O Independente". Saíamos de classe em classe, até em outros colégios, onde entrávamos na maior cara de pau, para distribuir os exemplares. A linha editorial era, primeiro, reabrir o grêmio, e segundo, participar da União Estadual dos Estudantes, no Centro de Vitória. Fizemos muitas reuniões proibidas lá.
A impressão no jornal devia-se a duras batalhas depois das aulas nas empresas, repartições clamando por anúncios. Vale citar o livreiro, dono da Livraria Âncora, Nestor Cinelli, que fazia de tudo para nos ajudar.
Logo em seguida, nasceu o programa de rádio “A Voz da Uages”, sob a direção e locução de Correa, em uma das estações de Vitória. Tinha anúncio comercial e tudo. Era a fina flor do bom caráter e do e amor ao país que brotava de ambos os veículos de comunicação.
"O Independente", jornal do Colégio Estadual nos anos 1960 Crédito: Reprodução
O próximo objetivo, risonha e francamente, era reintegrar a União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo (UESES), também no Centro da cidade. Essa editava um jornalzinho que saía encartado em “O Diário”, o União. Se bem me lembro só saiu um número ou dois.
Um belo dia, o jornalzinho estava pronto para rodar, já nas ramas em frente às impressoras – Gilda e Maura -,  quando chegou a sempre presente repressão e empastelou o jornal. Era o climão do AI-5 bafejando nas inteligências do país.
Os estudantes do Estadual eram muitos meninos e meninas da Juventude Estudantil Católica (JEC), onde aprendemos a ver, julgar e agir dentro das palavras do Cristo.
Todos os dias na calçada da Catedral, conversávamos e entrávamos para uma boa comungada e íamos refletir.
Dorian Gray, meu cão vira-lata, está pensando: ama com orgulho a terra que nasceste, jamais verás um país como este.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Sinto saudade do olhar encantador de Mariucha

O nazismo e como a história se repete e se multiplica

Minha aventura no calçadão da Curva da Jurema

A lei da pelada: a lei que a gente faz

Como arrumar o mundo para os pequeninos?

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

Tópicos Relacionados

Crônica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados