Somos mais de 6 mil artigos, viva ao time de colunistas de A Gazeta!

Vitória, 30 de outubro de 2021, manhãzinha chuvosa posterior à celebração do Dia Nacional do Livro, que nos remete à linda canção de Djavan: “Um dia frio, um bom lugar para ler um livro”. E eu na frente do computador com várias ideias para escrever o artigo da coluna semanal. Eis que...

Meu primeiro artigo jornalístico foi publicado na imprensa capixaba em 2005. O mesmo abordava a temática da segurança pública. De lá para cá foram inúmeros artigos escritos com o propósito de contribuir para fortalecer a conexão consciente com a ciência, prezando sempre pelo compromisso com a honestidade intelectual, evidências empíricas e verdade dos fatos.

Em 2019, escrevia com regularidade para o jornal A Gazeta artigos individuais e análises de opinião para a coluna “Um tema, duas visões”, quando fui convidado pelo nosso anjo da guarda textual, a amiga Carol Rodrigues, para entrar para a nova composição de colunistas de A Gazeta , que estava passando por um processo disruptivo e inovador de transformação digital.

Influenciado por aquele momento, em outubro do mesmo ano publiquei meu primeiro artigo como colunista semanal, cujo título foi “Era da tecnologia é essencial para potencializar modo de vida urbano” . O texto analisa os conceitos de cidade inteligente e revolução tecnológica.

Desde então, já foram mais de 100 artigos escritos com muito carinho para os nossos queridos leitores, abordando temas diversificados nos campos da segurança pública, urbano, economia, sociedade, mobilidade, gestão pública, educação, gestão de risco da pandemia, geopolítica, geotecnologias, análises estatísticas e espaciais, dentre outros.

Geralmente acordo cedinho no sábado e vou para a frente do computador transpor as ideias da mente para a tela, sempre movido pelo saboroso gosto do cafezinho capixaba. Nesse processo criativo, os pensamentos fluem e tomam forma, tudo se desenrola bem. No final, ainda conto com a revisão especial da minha esposa, Renata Lira, que é espontaneamente obrigada a ler meus artigos (rsrsrs).

Geralmente acordo cedinho no sábado e vou para a frente do computador transpor as ideias da mente para a tela, sempre movido pelo saboroso gosto do cafezinho capixaba Crédito: marymarkevich/Freepik

Em uma conta rápida e provavelmente subestimada, se considerarmos esse time de ponta produzindo um artigo de uma página por semana, chegamos a mais de 6.200 artigos escritos e publicados nesses últimos dois anos. Isso equivale a 31 livros com uma média de 200 páginas.