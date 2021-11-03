Somos mais de 6 mil artigos, viva ao time de colunistas de A Gazeta!

Vitória, 30 de outubro de 2021, manhãzinha chuvosa posterior à celebração do Dia Nacional do Livro, que nos remete à linda canção de Djavan: “Um dia frio, um bom lugar para ler um livro”. E eu na frente do computador com várias ideias para escrever o artigo da coluna semanal. Eis que...
Meu primeiro artigo jornalístico foi publicado na imprensa capixaba em 2005. O mesmo abordava a temática da segurança pública. De lá para cá foram inúmeros artigos escritos com o propósito de contribuir para fortalecer a conexão consciente com a ciência, prezando sempre pelo compromisso com a honestidade intelectual, evidências empíricas e verdade dos fatos.
Em 2019, escrevia com regularidade para o jornal A Gazeta artigos individuais e análises de opinião para a coluna “Um tema, duas visões”, quando fui convidado pelo nosso anjo da guarda textual, a amiga Carol Rodrigues, para entrar para a nova composição de colunistas de A Gazeta, que estava passando por um processo disruptivo e inovador de transformação digital.
Influenciado por aquele momento, em outubro do mesmo ano publiquei meu primeiro artigo como colunista semanal, cujo título foi “Era da tecnologia é essencial para potencializar modo de vida urbano”. O texto analisa os conceitos de cidade inteligente e revolução tecnológica.
Desde então, já foram mais de 100 artigos escritos com muito carinho para os nossos queridos leitores, abordando temas diversificados nos campos da segurança pública, urbano, economia, sociedade, mobilidade, gestão pública, educação, gestão de risco da pandemia, geopolítica, geotecnologias, análises estatísticas e espaciais, dentre outros.
Geralmente acordo cedinho no sábado e vou para a frente do computador transpor as ideias da mente para a tela, sempre movido pelo saboroso gosto do cafezinho capixaba. Nesse processo criativo, os pensamentos fluem e tomam forma, tudo se desenrola bem. No final, ainda conto com a revisão especial da minha esposa, Renata Lira, que é espontaneamente obrigada a ler meus artigos (rsrsrs).
Agora fiquei imaginando como se dá o processo criativo de cada um dos mais de 60 especialistas do time de colunistas de A Gazeta. Alguns desses publicam várias colunas na semana, como Leonel Ximenes, meu amigo de Instituto Histórico e Geográfico (IHGES) e nosso maestro, Renata Rasseli, Letícia Gonçalves, Rafael Braz e Filipe Souza. Outros escrevem também com brilhantismo todas as semanas, como Orlando Caliman, José Carlos Corrêa, Antônio Carlos Medeiros, Paulo Bonates, Evandro Milet, Henrique Herkenhoff (meu amigo de docência na UVV), Bernadette Lyra (uma inspiração, todo mundo pensa que é minha tia), Elda Bussinguer, Brunela Vincenzi, Verônica Bezerra, Ana Laura Nahas, Caio Neri, Herbert Soares, Vinicius Figueira, Cassio Moro, dentre outros escritores super talentosos. Além destes, há os especiais colunistas quinzenais e mensais. Haja cafezinho capixaba para todo mundo!
Em uma conta rápida e provavelmente subestimada, se considerarmos esse time de ponta produzindo um artigo de uma página por semana, chegamos a mais de 6.200 artigos escritos e publicados nesses últimos dois anos. Isso equivale a 31 livros com uma média de 200 páginas.
É inegável a magnitude e diversidade desse movimento que fortalece o caldo científico, literário, cultural e artístico capixaba. Estamos juntos, meus amigos colunistas e queridos leitores, bora, partiu para mais 6 mil artigos!