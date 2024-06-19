Watts lança a W-Trail, a primeira motocicleta elétrica nacional

O motor central da Watts W-Trail fornece potência de 12 mil Watts (15,5 cavalos), torque de 38,4 kgfm Crédito: Watts/Divulgação

A Watts – marca de mobilidade elétrica do Grupo Multi, antiga Multilaser, uma das principais empresas do segmento de eletrônicos e suprimentos de informática no Brasil – acaba de lançar a W-Trail, a primeira motocicleta elétrica nacional.

Seu motor central fornece potência de 12 mil Watts (15,5 cavalos), torque de 38,4 kgfm e é capaz de chegar a 100 km/h – números equivalentes a de uma moto a combustão de 200 cc. A bateria de lítio de 72V e 58AH oferece autonomia de até 100 quilômetros e é compatível com estações de carros elétricos para recargas mais rápidas.

É possível atingir 100% do nível da bateria em até três horas – e a bateria, que é portátil, permite que as cargas sejam completadas em casa ou no escritório, em qualquer tomada convencional. A moto estará disponível nas cores vermelha e azul, a partir de agosto nas concessionárias, com preço sugerido de R$ 31.990.

“A W-Trail mostra que é possível ampliar a variedade de categorias de motos elétricas. E ela é capaz de atender aos mais variados perfis de motociclistas”, celebra Rodrigo Gomes, fundador e diretor Comercial da Watts. A W-Trail tem garantia de 12 meses para o chassi e 24 meses para motor e bateria.

Ofertas juninas

Triumph anuncia condições especiais para o mês de junho para a Bonneville T100 e modelos da família Tiger Crédito: Divulgação

A Triumph anuncia condições especiais para o mês de junho para a Bonneville T100 e modelos da família Tiger. Com isso, a Tiger 1200 Black Edition está disponível por R$ 88.990, oferecendo tecnologia avançada e design arrojado, ideal para os aficionados por aventuras.

Ao adquirir a Tiger 1200 Explorer nas versões GT e Rally, os clientes receberão malas laterais e top box gratuitos. A família Tiger 900 também tem condições especiais. As variantes GT, GT Pro e Rally Pro podem ser adquiridas com 23 parcelas de R$ 900 mais uma final.

A Tiger Sport 660 tem taxa de 1,19%, 35 parcelas de R$ 660 mais uma final, com Quickshifter gratuito – acessório que proporciona trocas de marchas mais rápidas e suaves. Para quem gosta de motocicletas clássicas, a T100 chega com 23 parcelas de R$ 769 mais uma final.

Nova scooter média

A Dafra Joyride 300 traz um motor monocilíndrico de 278,3 cc com refrigeração líquida com 25,8 Crédito: Dafra/Divulgação

Além da motocicleta urbana NHX 190, a Dafra traz outra parceria com a taiwanesa SYM para o mercado brasileiro: a Joyride 300. Concebida para se deslocar com mais desenvoltura no trânsito urbano, a nova scooter de porte médio traz um motor monocilíndrico de 278,3 cc com refrigeração líquida com 25,8 cavalos a 8 mil giros.

É o mesmo motor das Citycom 300 CBS e HD 300, outras scooters Dafra de origem SYM. A Joyride 300 é equipada com iluminação full-led que inclui um duplo refletor frontal e uma luz traseira distinta para melhorar a visibilidade noturna. Conta ainda com painel de LCD, chave “keyless”, entrada USB e para-brisa ajustável.

Os freios são ABS, e o modelo conta com controle de tração. O novo produto estará disponível nas concessionárias no final deste ano. O preço não foi divulgado. Na Europa, o modelo parte de 4.699 euros, cerca de R$ 21.200.

Parceria fluida

Linha de lubrificantes Lubrificantes Triumph Performance da Fuchs Silkolene Crédito: Silkolene/Divulgação

A Fuchs Silkolene, divisão de produtos para motocicletas da multinacional alemã de óleos lubrificantes Fuchs, fez uma parceria com a britânica Triumph Motorcycles para desenvolver a nova linha de óleos de motor Lubrificantes Triumph Performance.

Com formulações com compostos de éster, os produtos foram concebidos para oferecer maior proteção e desempenho. A linha contará, também, com produtos de manutenção e limpeza, especialmente para as oficinas, incluindo fluido de freio, lubrificante de corrente, graxa e pasta de cobre, os quais oferecem ainda propriedades lubrificantes, estabilidade térmica, oxidativa e baixa volatilidade.