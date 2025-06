O novo tempo do mercado imobiliário: entre o passado e o futuro

Hoje, regulamentação, tecnologia, gestão e formação contínua tornaram-se pilares essenciais da profissão de corretor. Crédito: Shutterstock

Há três décadas e meia, iniciei minha trajetória no mercado imobiliário, num cenário muito diferente do atual. Naquela época, a corretagem de imóveis não desfrutava do reconhecimento e da atratividade profissional de hoje. A atividade era muitas vezes vista como um plano B, um refúgio para aqueles que não haviam prosperado em outras áreas.



Após quase 35 anos de atuação, posso afirmar com convicção que a profissão de corretor de imóveis evoluiu significativamente. Deixou para trás a informalidade, se profissionalizou e conquistou a confiança da sociedade. Hoje, regulamentação, tecnologia, gestão e formação contínua tornaram-se pilares essenciais da profissão.

Atualmente, o setor é composto por profissionais preparados e atualizados, que dominam diversas áreas do mercado imobiliário. O número de corretores com formação universitária e pós-graduação cresce constantemente. Além da intermediação, adquirimos expertise em direito e comunicação, ampliando nossa atuação.

Depois de percorrer essa longa e dinâmica jornada, é possível afirmar sem hesitação: o mercado imobiliário não está em processo de mudança, ele já se transformou. O setor prospera e oferece oportunidades para aqueles que o escolhem por vocação, e não por acaso.

Hoje, seus profissionais lidam com a corretagem como uma carreira, dedicam tempo, estudo e energia na construção de um ambiente cada vez mais profissional. O tempo do simples “mostrar o imóvel” ficou no passado. O trabalho atual envolve compreender a história da cidade, a origem das construções, o contexto urbano e diversos outros fatores que enriquecem a prática imobiliária.

A colaboração entre profissionais também merece destaque. Ao longo dos anos, aprendemos que a união fortalece o setor, potencializando experiências e recursos e possibilitando conquistas que seriam difíceis individualmente.

Um exemplo claro desse espírito coletivo foi um movimento inédito recente realizado: uma grande imersão para refletir sobre nossa trajetória e aprimorar nossa performance para o futuro. Durante dois dias de intensos estudos, fomos além das técnicas de vendas e metas comerciais, aprofundando nossa visão do mercado.

Desse encontro nasceu o Maestri, um certificado desenvolvido para os corretores que atendem a uma construtora do sul do estado, que tem como base um rigoroso treinamento que envolve desde a história de um bairro, geoposicionamento, vias de acesso, histórico detalhado da construtora nos mínimos detalhes, passando por todos os insumos (elevadores, aço, revestimentos, etc.), até dados do IBGE, e que chancela corretores comprometidos em ir além da intermediação, consolidando um novo padrão profissional. Aberto a todos os que desejam ascender na carreira, ele representa um selo de excelência para aqueles que buscam resultados sólidos e permanência no setor.

Afinal, o desejo dos capixabas pela conquista da casa própria permanece forte. O que mudou — e muito — foi a forma como os clientes querem ser atendidos. O comprador de imóveis atual valoriza um atendimento personalizado, feito por um corretor que compreenda suas necessidades e apresente soluções sob medida. O mercado mudou, e quem evolui com ele está mais preparado para entregar resultados sólidos e experiências diferenciadas.

Renato Avelar: "O comprador de imóveis atual valoriza um atendimento personalizado, feito por um corretor que compreenda suas necessidades e apresente soluções sob medida". Crédito: Divulgação

