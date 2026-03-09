Competência e mérito marcam o avanço das mulheres no mercado imobiliário capixaba

Mulheres já ocupam cargos de alta liderança em mais de 20% das empresas associadas da Ademi-ES, considerando sócias e CEOs. Crédito: Shutterstock

No mês de março, período marcado por homenagens e reflexões às mulheres, é oportuno destacar o protagonismo feminino na construção de um mercado imobiliário cada vez mais robusto e próspero no Espírito Santo.



Ao analisarmos os resultados recentes do setor, com crescimento consistente de vendas e lançamentos, fica evidente que as mulheres vêm se consolidando como lideranças fundamentais na gestão e operação desse segmento estratégico para a economia capixaba. Elas não apenas ampliaram sua presença, como assumiram posições decisivas na condução dos negócios.

Entre os associados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), as mulheres já ocupam cargos de alta liderança em mais de 20% das empresas associadas, considerando sócias e CEOs. Quando ampliamos o olhar para funções de chefia e coordenação, esse percentual é ainda mais expressivo.

A evolução da atuação feminina no mercado imobiliário segue crescendo de forma contínua e estruturada. Sem dúvida, elas fincaram pé de maneira definitiva no setor, assumindo posições estratégicas e exercendo funções com elevado grau de competência, responsabilidade e profissionalismo, dos canteiros de obras às diretorias executivas.

Importante destacar que não se trata apenas de um crescimento quantitativo, mas de um avanço qualitativo relevante para todo o setor. Executivas, engenheiras, técnicas, gestoras, diretoras e especialistas contribuem diretamente para o desenvolvimento do mercado imobiliário, agregando visão estratégica, solidez técnica e capacidade de gestão.

A ocupação desses espaços ocorre com base em mérito, qualificação e resultados consistentes, não em critérios relacionados ao gênero. Em um mercado orientado por performance, o reconhecimento é consequência direta da entrega de valor.

Cada vez mais, é natural ver mulheres liderando equipes, administrando construtoras e imobiliárias, conduzindo estudos de mercado, estruturando operações complexas e participando ativamente das decisões que impactam o futuro do Espírito Santo. Esse avanço é resultado de investimentos permanentes em formação técnica, certificações, especializações e constante atualização diante das transformações do setor.

Além da sólida base técnica, competências como comunicação eficaz, inteligência relacional, visão estratégica e habilidade de negociação fortalecem ainda mais o desempenho dessas profissionais. Elas estimulam a inovação, elevam padrões de governança e constroem relações de confiança duradouras com clientes, parceiros e equipes.

É gratificante constatar que, com competência e excelência, elas não apenas conquistaram seus espaços, como seguem transformando e fortalecendo o mercado imobiliário do Espírito Santo.

O mercado imobiliário projeta, portanto, um futuro em que o protagonismo feminino consolidará o setor como um pilar mais inclusivo e resiliente.

Kfuri: "Elas fincaram pé de maneira definitiva no setor, assumindo posições estratégicas e exercendo funções com elevado grau de competência, responsabilidade e profissionalismo". Crédito: Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito (Ademi-ES)

