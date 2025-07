Blockchain e tokenização: o movimento que vai transformar as transações imobiliárias

Desde 2009, quando surgiu a primeira criptomoeda, o Bitcoin, o movimento de tokenização de ativos evoluiu significativamente. O Bitcoin foi criado como uma moeda digital descentralizada, marcando o nascimento dos ativos digitais. Naquele momento, ainda não era a tokenização no sentido moderno, mas abriu o caminho para a ideia de ativos digitais escassos e verificáveis via blockchain. Em meados de 2015, surgem o Ethereum e os contratos inteligentes, e junto deles toda a infraestrutura que conhecemos hoje para tokenização. O Ethereum introduziu contratos inteligentes, permitindo a criação de tokens personalizados, e a partir daí tornou-se inevitável que este movimento caminhe na direção dos mercados financeiro e imobiliário.

A princípio, a tokenização, que vem com a criptomoeda, começou a ser tratada como investimento. Para que pudesse ser transacionada nos mercados tradicionais, era necessário passar pelo crivo de toda a carga regulatória do mercado financeiro, ou seja, para ser transacionada no mercado financeiro, precisou ultrapassar as rigorosas barreiras de regulamentação de órgãos como Banco Central (Bacen) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Mas, o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Na prática, quando falamos de blockchain, estamos nos referindo a um "bloco de registro de dados" distribuído e imutável, onde as informações são registradas em blocos interligados, formando uma cadeia. É como um livro de registros digital, acessível por todos, que garante a segurança e a transparência das transações e dados, sem a necessidade de um intermediário central.

O Estado e as entidades regulatórias do mercado financeiro e imobiliário não têm poupado esforços para a regulação deste ambiente, e, sem dúvida, em breve a blockchain e a tokenização imobiliária vão revolucionar a forma que os imóveis são transacionados e, principalmente, as formas de captação de recursos para financiar o mercado imobiliário. Este não é um movimento do futuro, ele já está acontecendo e, em breve, falaremos sobre os diversos impactos deste movimento no mercado imobiliário!