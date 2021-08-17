Com educação, sai da nossa frente

Para muito além de um papel profissional, ter uma carreira, ter um lugar onde conseguimos exercer nossa potência de vida, é quando nos tornamos inteiros e felizes Crédito: Freepik

Atrapalhar. Verbo que pode ser transitivo direto, indireto e intransitivo. Que pode ser um obstáculo, pode perturbar, estorvar, impedir. "As tolices do Ministro atrapalham meus estudos.” Que pode significar: agir de maneira inoportuna, impedindo ações de alguém. “Não atrapalhe os estudos da pessoa com deficiência.”

Poderíamos mergulhar profundamente num texto sobre a regência dos verbos que a nossa língua portuguesa nos permite, mas o mergulho aqui é de cabeça na ignorância, na ausência de propostas relevantes, no autoritarismo e na mediocridade que o Ministro da Educação nos joga cada vez que se manifesta.

Constato indignada o que ouvi e confesso que me senti ultrajada diante da fala mais uma vez infeliz e com efeito dilacerante em meu coração: de que “crianças com deficiência atrapalham na sala de aula”. Tão ignorante quanto iletrado, a frase é um incentivo à brutalidade e me pareceu ainda que o Ministro não tem preparo algum para a gestão em Educação, e muito menos sabe algo sobre o movimento das pessoas com deficiência.

Diante de tanta grosseria, ódio, preconceitos, desrespeito e principalmente, pelas ações alheias à educação, resolvi trazer aqui e prestar uma homenagem a alguns dos muitos colegas e profissionais que um dia, quando crianças com deficiência, passaram pelas salas de aulas e hoje prestam um serviço imensurável a sociedade do Brasil e do mundo.

Adriana Dias - deficiência física: antropóloga, mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de Campinas.

Anahi Guedes de Mello – deficiência auditiva: mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Décio Guimarães - deficiência visual: doutor e mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e professor do Instituto Federal Fluminense.

Douglas Christian Ferrari - deficiência visual: doutor em educação no programa de pós-graduação em Educação pela Ufes.

Éder Pires de Camargo - deficiência física: formado em Física, mestre, doutor e pós-doutor.

Elaine de Oliveira Souza Fonseca - deficiência visual: enfermeira, mestre e doutoranda em Enfermagem e Saúde na UFBA.

Ligia Assumpção Amaral – deficiência física: mestre e doutora em Psicologia Social.

José Augusto Reis Almeida - deficiência visual: engenheiro agrônomo, mestre em Ciências Agrárias.

Ricardo Tadeu da Fonseca – deficiência física e visual: juiz e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do estado do Paraná.

Citei alguns exemplos de pessoas que conseguiram enfrentar não apenas os desafios do conhecimento, mas todas as barreiras sociais e culturais para chegar onde estão. Iguais a eles, temos milhares trilhando o caminho para a auto-realização. Porque é disso que trata. Para muito além de um papel profissional, ter uma carreira, ter um lugar onde conseguimos exercer nossa potência de vida, é quando nos tornamos inteiros e felizes. A trilha do aprendizado é construída com a nossa vontade, com o acesso à escola, com professores capazes e dispostos, que reconhecem as diferenças e nos tratam como iguais, que incentivam e fortalecem os nossos objetivos.