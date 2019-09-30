Rejuvenesça vem do verbo rejuvenescer. O mesmo que: remoce, reverdeça, refloresça.

Dia desses, lendo um texto do publicitário Nizan Guanaes, ele narrava trechos, ouvidos por ele, de uma palestra com renomados cientistas da Universidade Stanford, na Califórnia. Li uma frase que me inspirou: “O importante não é saber envelhecer, precisamos aprender a rejuvenescer”.

Sim! O mundo está em constante transformação. A dinâmica da vida mudou radicalmente. Antigamente seria possível viver uma vida inteira sem que o mundo tivesse uma mudança significativa. Hoje, vivemos diariamente a transformação. Isso significa que é importante saber que a atualização e a busca por conhecimento devem ser constantes.

Devemos estar sempre em movimento, atentos, expandindo o nosso conhecimento e agindo com lucidez. Atualização deixou de ser uma opção para se tornar uma necessidade e uma condição prioritária para se alcançar uma vida com mais interatividade. Encarar o século XXI exige ânimo para se atualizar e coragem para aprender e conviver com novos comportamentos, ideias, técnicas, conhecimentos, diversidade e novas profissões.

Seja curioso. Aprenda o máximo possível e a sua vida vai se tornar mais divertida e interessante.

Vivemos um momento onde mais importante que a idade é a mentalidade.