Preste atenção: algumas pessoas são mais sensíveis do que outras

Use da empatia para aumentar a compreensão Crédito: Pixabay

Em minha experiência pessoal observei que algumas pessoas podem ser mais sensíveis que as outras. Cada um é um com suas vivências e a forma como foi educado.

Algumas pessoas tem a característica da sensibilidade mais aguçada desde que nasceram, outras se tornaram sensíveis ao decorrer da vida, talvez devido a situações que tenham vivido.

E os traumas podem influenciar em vários sentidos e inclusive no sentido de impedir de fazer coisas que seriam benéficas, como por exemplo deixar de viajar pois a pessoa passou por sofrimentos durante viagens anteriores.

Então quando você se deparar com uma pessoa mais sensível que você (em determinado aspecto) use da empatia para aumentar a compreensão.

A empatia é a capacidade de entender o que acontece com a outra pessoa para, a partir de nossa posição, estar ao seu lado, junto a ela, apoiando-a.

Veja bem, sentir exatamente o que os outros sentem é difícil, mas podemos nos aproximar muito. Experimente.