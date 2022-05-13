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Cotidiano

Preste atenção: algumas pessoas são mais sensíveis do que outras

Algumas pessoas tem a característica da sensibilidade mais aguçada desde que nasceram, outras se tornaram sensíveis ao decorrer da vida, talvez devido a situações que tenham vivido

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

13 mai 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Abraço
Use da empatia para aumentar a compreensão Crédito: Pixabay
Em minha experiência pessoal observei que algumas pessoas podem ser mais sensíveis que as outras. Cada um é um com suas vivências e a forma como foi educado.
Algumas pessoas tem a característica da sensibilidade mais aguçada desde que nasceram, outras se tornaram sensíveis ao decorrer da vida, talvez devido a situações que tenham vivido.
E os traumas podem influenciar em vários sentidos e inclusive no sentido de impedir de fazer coisas que seriam benéficas, como por exemplo deixar de viajar pois a pessoa passou por sofrimentos durante viagens anteriores.
Então quando você se deparar com uma pessoa mais sensível que você (em determinado aspecto) use da empatia para aumentar a compreensão.
A empatia é a capacidade de entender o que acontece com a outra pessoa para, a partir de nossa posição, estar ao seu lado, junto a ela, apoiando-a.
Veja bem, sentir exatamente o que os outros sentem é difícil, mas podemos nos aproximar muito. Experimente.
Até a próxima.

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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