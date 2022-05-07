Educação no trânsito: precisamos de campanhas e exemplos

Tem gente que acredita que a buzina é o grito do carro Crédito: Victrixia Montes/Pixabay

Observo a falta de paciência, educação, civilidade e deselegância no trânsito. Nos exames de motorista, o Detran deveria inserir regras de boas maneiras, ser um bom piloto, não é o mesmo que ser um bom motorista.

Hábitos corrigimos ou cultivamos. E se você não quer transformar-se em um desgovernado sobre quatro rodas, sugiro algumas atitudes de cortesia: para quem tem costume de xingar no trânsito, aconselho que mantenha o autocontrole e descarregue a sua raiva em alguma atividade física que, comprovadamente, acalma os ânimos; tem gente que acredita que a buzina é o grito do carro mas, hoje, buzinar sem motivo real é infração no Código de Trânsito e devemos usá-la somente em caso de advertência ou em ultrapassagem. Utilizar a buzina no lugar da campainha, para chamar alguém, reclamar as barbeiragens ou mesmo, como manifestação de protesto ou de comemoração (buzinaço), deveria valer multa em dobro!

Fico impressionada com a impaciência de alguns motoristas e, por vezes, com a falta de educação de outros que, ao perceberem a intenção de mudança de faixa ou até mesmo uma solicitação de passagem, simplesmente aceleram, impedindo a passagem como se estivessem em uma competição.

Mas, em minha opinião, nada melhor para a formação de um bom condutor do que o exemplo recebido ao longo da vida das crianças e dos adolescentes.

Pensemos nisso.