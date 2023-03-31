Para "blindar" Bolsonaro, Do Val se complica ainda mais

Marcos do Val no plenário do Senado na última quarta-feira (28) Crédito: Wlaldemir Barreto/Agência Senado

As versões do senador Marcos do Val (Podemos) para uma reunião que teve com o então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e o então deputado federal Daniel Silveira (PTB) são várias. Às vezes Bolsonaro o coagiu a participar de um golpe de Estado

Às vezes o presidente apenas ouviu, sem demonstrar contrariedade, Silveira contar a Do Val o plano de gravar uma conversa supostamente incriminatória com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, usar isso para anular o resultado das eleições de 2022, prender o ministro e manter Bolsonaro no poder.

E às vezes "não tinha golpe".

A terceira o senador lançou nesta quinta-feira (30), ao falar com apoiadores de Bolsonaro que aguardavam o retorno do ex-presidente em frente à sede do Partido Liberal, em Brasília. Ele voltou ao Brasil após passar, voluntariamente, três meses em Orlando, nos Estados Unidos.

Há ainda outras versões apregoadas pelo representante do Espírito Santo, mas vou poupar os leitores.

Conversou também com outros bolsonaristas. "Não tinha golpe de Estado, nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar porque ele (Moraes) quer te prender'", afirmou o senador, como mostra vídeo gravado pelo portal Metrópoles.

"Como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar ser o relator. Tem que ser outro", continuou Do Val, aos risos.

Exclusivo: Marcos do Val admite que tramou para “blindar” Bolsonaro de Moraes



Após reencontrar Jair Bolsonaro, senador Marcos do Val afirmou que usou reunião com Alexandre de Moraes para "blindar" o ex-presidente.



Leia na coluna @igorgadelham: https://t.co/Sz1vEnVdni pic.twitter.com/BwlMFHZ4il — Metrópoles (@Metropoles) March 30, 2023

Na guerra de versões de Do Val contra Do Val, o senador chegou a anunciar, na mesma madrugada de fevereiro em que acusou Bolsonaro, que pediria licença do mandato e abandonaria a política. Voltou atrás horas depois

O parlamentar já admitiu que mentiu para a imprensa em entrevistas e argumentou que fez tudo isso por "estratégia" e "inteligência".

O objetivo, como denota a conversa que teve com bolsonaristas nesta quinta, seria fazer com que Moraes deixasse de ser o relator do inquérito dos atos antidemocráticos.

Moraes, entretanto, segue como relator. Ele somente deixaria a função se declarasse a própria suspeição ou se o plenário do Supremo decidisse favoravelmente a pedido feito em ação de arguição de suspeição. Improvável.

Além disso, Jair Bolsonaro tem muitas contas a prestar ao Judiciário, nem tudo está nas mãos de Alexandre de Moraes. O ex-presidente não tem mais foro no Supremo Tribunal Federal.

Não podemos tomar como verdade essa versão de que não houve orquestração de golpe e que a ideia sempre foi blindar o então presidente da República.

Afinal, pontuei anteriormente neste espaço que Marcos do Val carece de credibilidade, uma vez que mentiu deliberadamente em algumas ocasiões envolvendo essa história.

Se falou a verdade aos bolsonaristas em frente à sede do PL, mentiu oficialmente para a Polícia Federal, uma vez que, em depoimento, contou coisas muito diferentes e assinou embaixo.

Ao admitir que tramou para tirar Moraes da relatoria de um inquérito e, assim, beneficiar Bolsonaro, Do Val ainda pode ser acusado de outro crime: obstrução da Justiça.

Se falou a verdade à PF e mentiu para os apoiadores de Bolsonaro, bem, aí foi apenas mais uma mentira. Mas, politicamente, é constrangedor.

Em entrevista ao Metrópoles publicada nesta quinta , Marcos do Val se contradisse, para variar. Mas avaliou que o plano deu certo e cantou vitória:

"Eu falei que eu precisava disso para pegar o Alexandre. E o Alexandre sumiu. Alexandre de Moraes sumiu" Marcos do Val (Podemos) - Senador da República, em entrevista ao Metropoles

Talvez em algum universo do multiverso isso seja verdade. O ministro segue trabalhando no STF. Foi Moraes, inclusive, que determinou a abertura do inquérito em que Do Val é investigado por falso testemunho e denunciação caluniosa.

Como já mencionado aqui, o ministro segue à frente do inquérito dos atos antidemocráticos. Também continua como relator do inquérito das Fake News e despacha normalmente – às vezes demora a se manifestar nos autos, o que irrita as partes – no Supremo. E é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Cadê o Alexandre de Moraes? Está mergulhado. Ele recuou. A PGR começou a ser demandada por ele. Até então, não era", apontou Do Val na entrevista ao Metropoles.

Moraes encaminhava, sim, desde antes do "Dovalgate", procedimentos à Procuradoria-Geral da República, que é comandada por Augusto Aras. O procurador-geral, indicado por Bolsonaro, contudo, tinha a estranha mania de se posicionar pelo arquivamento de quase tudo.

Logo, por vezes as manifestações da PGR eram ignoradas por Moraes e outros integrantes do Supremo. Isso sempre rendeu debates jurídicos.

Ao menos em relação a casos que envolvem políticos do Espírito Santo, o ministro não "recuou".

O vereador de Vitória Armandinho Fontoura, por exemplo, segue preso preventivamente , mesmo diante da contrariedade da Procuradoria-Geral da República, mas de acordo com o posicionamento do Ministério Público Estadual.

A DEFESA

A coluna entrou em contato com o advogado Edvaldo Fernandes, do Núcleo de Processos Judiciais do Senado. Foi ele que acompanhou Marcos do Val no depoimento prestado à Polícia Federal, em fevereiro.

Até a publicação deste texto, o advogado ainda não havia dado retorno.