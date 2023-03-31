Para "blindar" Bolsonaro, Do Val se complica ainda mais
Moraes sumiu?
Para "blindar" Bolsonaro, Do Val se complica ainda mais
Senador do ES disse a apoiadores do ex-presidente que tramou contra o ministro Alexandre de Moraes e que "não tinha golpe". Em depoimento à PF, entretanto, Do Val contou uma história diferente. Parlamentar é investigado por falso testemunho e denunciação caluniosa
Às vezes o presidente apenas ouviu, sem demonstrar contrariedade, Silveira contar a Do Val o plano de gravar uma conversa supostamente incriminatória com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, usar isso para anular o resultado das eleições de 2022, prender o ministro e manter Bolsonaro no poder.
A terceira o senador lançou nesta quinta-feira (30), ao falar com apoiadores de Bolsonaro que aguardavam o retorno do ex-presidente em frente à sede do Partido Liberal, em Brasília. Ele voltou ao Brasil após passar, voluntariamente, três meses em Orlando, nos Estados Unidos.
Há ainda outras versões apregoadas pelo representante do Espírito Santo, mas vou poupar os leitores.
Conversou também com outros bolsonaristas. "Não tinha golpe de Estado, nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar porque ele (Moraes) quer te prender'", afirmou o senador, como mostra vídeo gravado pelo portal Metrópoles.
"Como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar ser o relator. Tem que ser outro", continuou Do Val, aos risos.
Exclusivo: Marcos do Val admite que tramou para “blindar” Bolsonaro de Moraes
Após reencontrar Jair Bolsonaro, senador Marcos do Val afirmou que usou reunião com Alexandre de Moraes para "blindar" o ex-presidente.
Na guerra de versões de Do Val contra Do Val, o senador chegou a anunciar, na mesma madrugada de fevereiro em que acusou Bolsonaro, que pediria licença do mandato e abandonaria a política. Voltou atrás horas depois.
O parlamentar já admitiu que mentiu para a imprensa em entrevistas e argumentou que fez tudo isso por "estratégia" e "inteligência".
O objetivo, como denota a conversa que teve com bolsonaristas nesta quinta, seria fazer com que Moraes deixasse de ser o relator do inquérito dos atos antidemocráticos.
Moraes, entretanto, segue como relator. Ele somente deixaria a função se declarasse a própria suspeição ou se o plenário do Supremo decidisse favoravelmente a pedido feito em ação de arguição de suspeição. Improvável.
"Eu falei que eu precisava disso para pegar o Alexandre. E o Alexandre sumiu. Alexandre de Moraes sumiu"
Marcos do Val (Podemos) - Senador da República, em entrevista ao Metropoles
Talvez em algum universo do multiverso isso seja verdade. O ministro segue trabalhando no STF. Foi Moraes, inclusive, que determinou a abertura do inquérito em que Do Val é investigado por falso testemunho e denunciação caluniosa.
Como já mencionado aqui, o ministro segue à frente do inquérito dos atos antidemocráticos. Também continua como relator do inquérito das Fake News e despacha normalmente – às vezes demora a se manifestar nos autos, o que irrita as partes – no Supremo. E é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
"Cadê o Alexandre de Moraes? Está mergulhado. Ele recuou. A PGR começou a ser demandada por ele. Até então, não era", apontou Do Val na entrevista ao Metropoles.
Moraes encaminhava, sim, desde antes do "Dovalgate", procedimentos à Procuradoria-Geral da República, que é comandada por Augusto Aras. O procurador-geral, indicado por Bolsonaro, contudo, tinha a estranha mania de se posicionar pelo arquivamento de quase tudo.
Logo, por vezes as manifestações da PGR eram ignoradas por Moraes e outros integrantes do Supremo. Isso sempre rendeu debates jurídicos.
Ao menos em relação a casos que envolvem políticos do Espírito Santo, o ministro não "recuou".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.