E Armandinho Fontoura, hein? Três meses depois, segue preso

Vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos)Crédito: Câmara de Vitória
No dia 15 de dezembro do ano passado, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Espírito Santo em meio a uma megaoperação contra atos antidemocráticos no país. As ordens partiram do Supremo Tribunal Federal (STF). O vereador de Vitória Armandinho Fontoura, então filiado ao Podemos, foi um dos alvos.
Ele não foi encontrado em casa e tampouco na Câmara de Vitória. A polícia sai cedo às ruas. Na tarde daquele mesmo dia, Armandinho, que já era chamado de foragido à boca miúda, embora, oficialmente, não fosse assim considerado, entregou-se na sede da PF, em Vila Velha.
Levado para o complexo prisional de Viana, o vereador não ganhou a liberdade até hoje, passados três meses do início da prisão preventiva. Nesse prazo, o Código de Processo Penal determina que deve haver a revisão da medida. Não quer dizer que ele teria que ser solto.
O magistrado ou o tribunal que decretou a prisão têm que avaliar se a imposição ainda é necessária. A resposta pode ser sim ou não. Ainda não houve nenhuma manifestação do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, quanto a isso.
A coluna apurou que a defesa do vereador já solicitou a revisão.
A ausência de avaliação da necessidade da prisão no prazo correto não é uma exclusividade de Armandinho. Diversos presos preventivos no Brasil, principalmente os que têm menor poder aquisitivo, passam pela mesma situação.
"VAGABUNDOS" E MILÍCIA DIGITAL
Foi o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) que acionou o Supremo, no âmbito do Inquérito das Fake News, e apontou que o parlamentar atacava ministros da Corte e integrava uma "milícia privada digital", algo que "ultrapassa regular exercício da liberdade de expressão, em tom que se presta a incitar a subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática".
Em resumo, Armandinho fez discursos na Câmara de Vitória chamando ministros do STF de "vagabundos" e exortou que fosse imposto "um limite a eles". Também atacava, verbalmente, autoridades locais.
Já a "milícia digital", de acordo com a Procuradoria-Geral de Justiça, tinha o objetivo de espalhar desinformação a partir de um site registrado em Cachoeiro de Itapemirim e via redes sociais, no mesmo sentido.
Um modus operandi comum era acionar o próprio MPES, por meio da ouvidoria da instituição, com representações, "denúncias", sabidamente falsas.
Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria. Essas notícias de fato são, pela praxe, encaminhadas a um promotor de Justiça que avalia se há elementos para o início de uma investigação ou se devem ser prontamente arquivadas.
O que era divulgado pela "milícia", entretanto, é que já havia uma investigação em curso. Os alvos eram, via de regra, políticos e/ou autoridades adversários do grupo.
AMEAÇAS
O vereador, que havia sido eleito para presidir a Câmara de Vitória, sofreu muitos reveses após a prisão. Ele já era alvo de investigações no Espírito Santo por outras questões.
Para começar, como estava na cadeia no dia da posse da Mesa Diretora, Armandinho perdeu a presidência. Outra eleição foi feita e Leandro Piquet (Republicanos) assumiu o comando da Casa.
Moraes não suspendeu os direitos políticos de Armando, mas não autorizou que ele saísse da prisão para assumir o cargo.
"Entendo que o afastamento do réu do exercício do mandato visa impedir que faça-se uso do mandato e de todo seu capital político para atentar contra o Estado Democrático de Direito e às suas Instituições", escreveu a juíza Giselle Onigkeit, que atuava no plantão Judiciário.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.