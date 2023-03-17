Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Invasão aos Poderes

Atos golpistas: PF cumpre mandados de prisão e apreensão no ES e em 9 Estados

Policiais federais cumprem 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva para identificar mais pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram o terrorismo em 8 de janeiro

Publicado em 17 de Março de 2023 às 07:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 mar 2023 às 07:52
Polícia Federal realiza a oitava fase da Operação Lesa Pátria, na manhã desta sexta-feira (17), para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão no Espírito Santo e em outros nove Estados por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro.
A assessoria de imprensa da corporação em Brasília afirmou que foi expedido um mandado de busca e apreensão e outro de prisão em Cariacica, mas destacou que eles não foram cumpridos.
A reportagem de A Gazeta questionou a corporação sobre o motivo dos mandados não terem sido cumpridos e aguarda um retorno. 
Em todo o país são 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.
A operação visa a identificar mais pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram o terrorismo no Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.
Os órgãos foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições por não aceitarem os resultados da eleição presidencial.
Operação Volátil II, da Polícia Federal, investiga fraude na compra de álcool em gel
Buscas e apreensões, além de prisões, são feitas por agentes da PF Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
Caso tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília (DF), a Polícia Federal solicita que encaminhe as informações para o e-mail [email protected].
Atos golpistas - PF cumpre mandados de prisão e apreensão no ES e em 9 Estados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

STF Polícia Federal Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados