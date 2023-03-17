Atos golpistas: PF cumpre mandados de prisão e apreensão no ES e em 9 Estados

Polícia Federal realiza a oitava fase da Operação Lesa Pátria, na manhã desta sexta-feira (17), para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão no Espírito Santo e em outros nove Estados por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro.

A assessoria de imprensa da corporação em Brasília afirmou que foi expedido um mandado de busca e apreensão e outro de prisão em Cariacica, mas destacou que eles não foram cumpridos.

A reportagem de A Gazeta questionou a corporação sobre o motivo dos mandados não terem sido cumpridos e aguarda um retorno.

Em todo o país são 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

A operação visa a identificar mais pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram o terrorismo no Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

Os órgãos foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições por não aceitarem os resultados da eleição presidencial.

Buscas e apreensões, além de prisões, são feitas por agentes da PF Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Caso tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília (DF), a Polícia Federal solicita que encaminhe as informações para o e-mail [email protected]