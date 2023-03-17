A Polícia Federal realiza a oitava fase da Operação Lesa Pátria, na manhã desta sexta-feira (17), para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão no Espírito Santo e em outros nove Estados por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro.
A assessoria de imprensa da corporação em Brasília afirmou que foi expedido um mandado de busca e apreensão e outro de prisão em Cariacica, mas destacou que eles não foram cumpridos.
A reportagem de A Gazeta questionou a corporação sobre o motivo dos mandados não terem sido cumpridos e aguarda um retorno.
Em todo o país são 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.
A operação visa a identificar mais pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram o terrorismo no Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.
Os órgãos foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições por não aceitarem os resultados da eleição presidencial.
Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
Caso tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília (DF), a Polícia Federal solicita que encaminhe as informações para o e-mail [email protected].
Atos golpistas - PF cumpre mandados de prisão e apreensão no ES e em 9 Estados