Decisão sobre candidatura de Contarato no ES é adiada

Senador Fabiano Contarato em plenária do PT realizada em Vitória Crédito: Facebook/Fabiano Contarato

O impasse sobre a manutenção ou não da pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo do Espírito Santo não vai chegar ao fim nesta quarta-feira (15). A data era, inicialmente, o "Dia D" definido pelas direções nacionais de PT e PSB para aparar as arestas nos estados.

As conversas, no entanto, não evoluíram. Assim, segue mantido o nome do senador na corrida pelo Palácio Anchieta. E o governador Renato Casagrande (PSB) continua buscando o apoio dos petistas à reeleição, o que resultaria na retirada de Contarato do páreo.

"Com a Covid-19 e as viagens, o ex-presidente Lula não poderia participar da reunião (nesta quarta). E, obviamente, ele tem um papel importante nas articulações", disse a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao jornal "Folha de S. Paulo" , justificando o adiamento da decisão.

"Faria diferença se ele falasse que vai fazer campanha e não apenas votar no Lula. Para a militância do PT isso não altera nada. Se ele dissesse que vai fazer campanha para o Lula a militância poderia pensar em apoiá-lo", avaliou a pré-candidata do PT ao Senado Célia Tavares.

Mas não é a militância e tampouco a direção estadual do partido que vão definir se Contarato continua ou não na jogada. Tudo depende das tratativas realizadas entre as direções nacionais de PT e PSB, que têm questões a resolver em outros estados.

Contarato poderia ser usado como moeda de troca para que os petistas obtivessem o apoio dos socialistas em outra unidade da federação, por exemplo.

Presidente estadual do PSB, Alberto Gavini avaliou que "o governador já fez o que tinha que fazer" e, agora, é esperar a decisão do PT.

Ao declarar voto em Lula Casagrande reforçou que no palanque dele vai haver outros candidatos à Presidência da República, como Ciro Gomes , do PDT. Não vai ser um palanque exclusivo para Lula.