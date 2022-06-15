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Decisão sobre candidatura de Contarato no ES é adiada

"Dia D", marcado para esta quarta-feira (15) pelas direções nacionais de PT e PSB, acabou esvaziado após as conversas sobre parcerias nos estados não avançarem

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 02:10

Públicado em 

15 jun 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senador Fabiano Contarato em plenária do PT realizada em Vitória
Senador Fabiano Contarato em plenária do PT realizada em Vitória Crédito: Facebook/Fabiano Contarato
O impasse sobre a manutenção ou não da pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo do Espírito Santo não vai chegar ao fim nesta quarta-feira (15). A data era, inicialmente, o "Dia D" definido pelas direções nacionais de PT e PSB para aparar as arestas nos estados.
As conversas, no entanto, não evoluíram. Assim, segue mantido o nome do senador na corrida pelo Palácio Anchieta. E o governador Renato Casagrande (PSB) continua buscando o apoio dos petistas à reeleição, o que resultaria na retirada de Contarato do páreo.
Para pavimentar o terreno, o socialista declarou, nesta segunda-feira (13), que vai votar em Lula. Mas não quer "forçar a barra" e aguarda a movimentação do PT.
"Com a Covid-19 e as viagens, o ex-presidente Lula não poderia participar da reunião (nesta quarta). E, obviamente, ele tem um papel importante nas articulações", disse a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao jornal "Folha de S. Paulo", justificando o adiamento da decisão.
A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, não deu retorno à coluna nesta terça-feira (14), mas já havia dito, no sábado (11), que o partido, no estado, esperava mais de Casagrande do que apenas a declaração de voto em Lula. A sigla quer um palanque para fazer campanha para o ex-presidente.
"Faria diferença se ele falasse que vai fazer campanha e não apenas votar no Lula. Para a militância do PT isso não altera nada. Se ele dissesse que vai fazer campanha para o Lula a militância poderia pensar em apoiá-lo", avaliou a pré-candidata do PT ao Senado Célia Tavares.
Mas não é a militância e tampouco a direção estadual do partido que vão definir se Contarato continua ou não na jogada. Tudo depende das tratativas realizadas entre as direções nacionais de PT e PSB, que têm questões a resolver em outros estados.
Contarato poderia ser usado como moeda de troca para que os petistas obtivessem o apoio dos socialistas em outra unidade da federação, por exemplo.

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Presidente estadual do PSB, Alberto Gavini avaliou que "o governador já fez o que tinha que fazer" e, agora, é esperar a decisão do PT.
Ao declarar voto em Lula Casagrande reforçou que no palanque dele vai haver outros candidatos à Presidência da República, como Ciro Gomes, do PDT. Não vai ser um palanque exclusivo para Lula.
O governador tenta atrair o MDB da senadora Rose de Freitas que, ao menos por enquanto, conta com a pré-candidatura de Simone Tebet ao Palácio do Planalto. O PP. que apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL), também está com Casagrande.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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