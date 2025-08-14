Aliado de Pazolini, deputado vai subir no palanque de Ricardo Ferraço

Lorenzo Pazolini e Denninho Silva em 2020. Crédito: Instagram/@denninho_silva

O deputado estadual Denninho Silva (União Brasil) é ex-vereador de Vitória e, na Capital, há tempos aliou-se ao prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). A parceria política com outro prefeito, o de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), porém, é mais antiga e reforçada por laços familiares — Denninho é sobrinho de Euclério.



Pazolini e Euclério estão em lados opostos quando o assunto é a eleição de 2026. O prefeito de Vitória é pré-candidato ao Palácio Anchieta. Já o de Cariacica declarou apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida.

Isso levou Denninho a ter que fazer uma escolha. Nesta quinta-feira (14), o deputado publicou um vídeo nas redes sociais e afirmou:

"Sempre pedi voto para Euclério. Se o candidato de Euclério for Ricardo Ferraço, também estarei junto nesse grupo. Qualquer candidato que Euclério falar assim: 'Ajuda', eu também estarei ajudando porque sei que vai ser o melhor para o Espírito Santo".

"Que fique claro: qualquer candidato que Euclério lançar também será o meu candidato", reforçou.

Embora o parlamentar tenha tentado sair pela tangente ao conjugar o verbo no futuro, o apoio de Euclério a Ricardo está consolidado. O próprio Denninho lembrou que o prefeito de Cariacica já lançou Ricardo como pré-candidato ao Palácio Anchieta.

Assim, há apenas uma conclusão possível: Denninho vai subir no palanque de Ricardo Ferraço, em detrimento da aliança com Pazolini.

Nas eleições municipais de 2020 e 2024, Denninho foi cabo eleitoral do prefeito de Vitória. Em 2022, o parlamentar foi um dos poucos agraciados com o apoio de Pazolini, na corrida por uma vaga na Assembleia. Os dois são vistos frequentemente lado a lado em eventos públicos na Capital.

Mas, até agora, Denninho, de certa forma, servia a dois senhores, pois também faz parte da base aliada do governo Renato Casagrande (PSB), integrado por Ricardo Ferraço, na Assembleia Legislativa.

Figurativamente, o parlamentar equilibrava três pratos no ar, o de Pazolini, o de Euclério e o de Casagrande, sendo que os dois últimos giravam em harmonia.

A cerca de um ano da eleição de 2026, entretanto, já não parece possível manter esse tripé no ar.

A Gazeta integra o Saiba mais