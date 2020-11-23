Vitória tem mais eleitores com ensino superior no país no 2° turno

Das 57 cidades onde haverá segundo turno no país, Vitóri
a, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é a que tem o maior número de eleitores com nível superior completo: 31,4% do total ou 78.597 eleitores. Por outro lado, se na Capital há quase um terço dos seus eleitores com ensino superior completo, o retrato muda nos outros três municípios com segundo turno no Espírito Santo.
Em Vila Velha
predomina o eleitor com ensino médio completo (36,98% do eleitorado ou 116.584 pessoas). O mesmo ocorre na Serra
: 25,98% dos eleitores com ensino médio completo ou 85.515 eleitores. Em Cariacica
, por sua vez, o eleitor mais numeroso é aquele com ensino fundamental incompleto (29,54% do eleitorado ou 77.520).
O perfil do eleitorado nos municípios com segundo turno indica ainda que a maioria completou o ensino médio (32,05%), sendo que a cidade que detém o maior percentual (42,78%) desse nível de ensino é São Luís (MA).
Quase 54% dos eleitores que estão aptos a votar no segundo turno são mulheres; 56,20% do total são solteiros; 11,10% estão na faixa etária entre 35 e 39 anos; e 29,84% têm ensino médio completo.
Esse é o perfil médio dos 38.284.410 eleitores que poderão votar no segundo turno das eleições municipais, previstas para o próximo domingo (29).