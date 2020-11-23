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Leonel Ximenes

Vitória tem mais eleitores com ensino superior no país no 2° turno

Capital tem 31,4% do total  do seu eleitorado com ensino universitário completo; é o melhor índice em 57 cidades

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 20:32

Públicado em 

23 nov 2020 às 20:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagens de drone da Praia de Camburi
Pier de Iemanjá, uma das atrações de Vitória Crédito: Luciney Araújo
Das 57 cidades onde haverá segundo turno no país, Vitória, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é a que tem o maior número de eleitores com nível superior completo: 31,4% do total ou 78.597 eleitores. Por outro lado, se na Capital há quase um terço dos seus eleitores com ensino superior completo, o retrato muda nos outros três municípios com segundo turno no Espírito Santo.
Em Vila Velha predomina o eleitor com ensino médio completo (36,98% do eleitorado ou 116.584 pessoas). O mesmo ocorre na Serra: 25,98% dos eleitores com ensino médio completo ou 85.515 eleitores. Em Cariacica, por sua vez, o eleitor mais numeroso é aquele com ensino fundamental incompleto (29,54% do eleitorado ou 77.520).
O perfil do eleitorado nos municípios com segundo turno indica ainda que a maioria completou o ensino médio (32,05%), sendo que a cidade que detém o maior percentual (42,78%) desse nível de ensino é São Luís (MA).

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Quase 54% dos eleitores que estão aptos a votar no segundo turno são mulheres; 56,20% do total são solteiros; 11,10% estão na faixa etária entre 35 e 39 anos; e 29,84% têm ensino médio completo.
Esse é o perfil médio dos 38.284.410 eleitores que poderão votar no segundo turno das eleições municipais, previstas para o próximo domingo (29).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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