Poucas&Boas: Veja a disputa entre Pazolini e Coser nos bairros de Vitória

João Coser e Pazolini disputam 2º turno em Vitória Crédito: Amarildo

Correção Na primeira versão desta coluna de notas, foi informado que João Coser venceu Pazolini pela diferença de apenas um voto em Caratoíra, Forte São João, Romão e Solon Borges. O correto é afirmar que o petista venceu por apenas um voto em Solon Borges; nos demais, a diferença em favor de Coser foi maior. O recorte, para efeito de comparação, foi feito entre apenas esses dois candidatos, não considerando o desempenho dos demais concorrentes que não foram ao segundo turno. A informação sobre o desempenho geral dos candidatos, por bairro, também foi atualizado.

A eleição na Capital , no primeiro turno, mostrou um amplo domínio do candidato Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) sobre o petista João Coser. No confronto à parte com o petista, finalista do segundo turno, nos bairros onde há seções eleitorais, o republicano levou a melhor sobre Coser em 45, empatou em um e perdeu somente em quatro.

O revés do republicano para Coser aconteceu em Caratoíra, Forte São João, Romão e Solon Borges – neste último bairro a diferença foi de somente um voto em favor do petista. O empate, por sua vez, foi registrado na Enseada do Suá.

As vantagens mais acachapantes do republicanos sobre o petista aconteceram na Ilha do Boi e em Andorinhas, onde os votos de Cose r representaram, respectivamente, somente 32% e 40% daquilo que Pazolini obteve nestes bairros.

Mas parece que o candidato não ficou satisfeito. O programa eleitoral desta segunda-feira (23) do republicano viajou pelas regiões 1, 2, 3 e 4, até para fortalecer a presença de Pazolini nesses bairros.

ENTROU NUMA FRIA

João Coser (PT) participou de uma sabatina ao meio-dia em uma emissora de rádio. E, antes de começar, o candidato não resistiu e foi tomar um sorvetinho.

O ONIPRESENTE

Vereador mais votado em Vitória, Denninho (Cidadania) está aparecendo em diversos cantos pedindo voto para Pazolini.

MÃE É MÃE

O candidato a prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (DEM), sempre que está se deslocando entre as agendas de campanha, aproveita para fazer ligações e responder mensagens. Mas tem uma ligação que nunca fica pra depois: a da mãe dele! O candidato, que costumava tomar café com ela todos os dias, está há mais de quatro meses sem encontrá-la por conta da pandemia da Covid-19. Enquanto isso, tentam compensar a saudade via telefone.

AMIGA DOS PETS

Célia Tavares (PT) promete criar o centro de referência ao cuidado animal em situação de rua, como cães e gatos.

CRIANÇAS&PETS

Quem frequenta redes sociais sabe que foto com criança ou pets é sucesso na certa. Para conquistarem os votos dos internautas, os candidatos têm apostado nesta estratégia com frequência. O candidato a prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) não perde a oportunidade de postar fotos com o filho e outras crianças. Max Filho já apareceu com os cachorrinhos de estimação. Na Serra, Sérgio Vidigal (PDT) está sempre com os netos em fotos. Já em Vitória, as crianças das comunidades visitadas alegram os posts de Coser e Pazolini.

RUAS GENEROSAS

Max Filho fez uma caminhada na manhã desta segunda-feira por Vila Velha e disse que sempre que passa pelas ruas da cidade canela-verde sente o carinho e o apoio da população. Mas parece que esse carinho não está se refletindo nas pesquisas eleitorais.

DE MAX PARA MAX

O ex-governador Max Mauro foi um dos cabos eleitorais de Max Filho na propaganda política e, como um bom pai, exaltou as qualidades do filho.

FRETE GRÁTIS

Arnaldinho Borgo publicou foto de entregador de aplicativo de comida apoiando sua candidatura. Este daí já entregou o voto ao candidato canela-verde.

CARAVANA DO VIDIGAL

Sérgio Vidigal colocou a sola do sapato para gastar na Serra. Só na manhã desta segunda-feira (23) foi visitar os bairros São Marcos, Nossa Senhora da Conceição, Colina da Serra, Palmeiras e Divinópolis.

PROMESSÔMETRO DO FÁBIO

Fábio Duarte (Rede) promete ampliar os pontos de internet wi-fi no município da Serra.

GAZETA RURAL

Reeleito em Pedro Canário, Bruno Araújo (Republicanos) é só alegria. O alcaide publicou uma foto, em suas redes sociais, de uma vaca e de um vaqueiro. E brincou: “Que sua semana seja tranquila como essa vaca! E muito mais produtiva ... do que esse vaqueiro.”

A IGREJAS E AS ELEIÇÕES

A Igreja Católica continua vendo padres expressando suas opiniões para influenciar a escolha dos fiéis eleitores. Mas tem regulamento. A Arquidiocese de Vitória, por sua vez, está promovendo ações imparciais para diálogo com os candidatos da região metropolitana. Como já alertou, em carta, o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos: “Que cada um dos cristãos e cristãs assumam, com a coragem de discípulos missionários e cidadãos, o direito de votar de forma consciente, comprometidos com a construção de uma sociedade justa e democrática, segundo os valores do Evangelho. Que a Virgem da Penha nos acompanhe e nos auxilie nesta importante missão.”

MAU EXEMPLO

No último sábado (21), um dia depois da mudança no mapa de risco da Covid-19, que colocou Vitória como risco moderado, o desrespeito às regras e protocolos sanitários continuou. Na região da Praça dos Namorados, próximo ao Iate Clube, várias festas em pleno calçadão causaram aglomeração. Em todas era notória a falta da máscara entre os participantes. Falta de empatia, de cuidado e de civilidade, para dizer o mínimo. Cobra-se dos políticos, mas os cidadãos também têm de ajudar.

BAIXARIA NOS BASTIDORES

O segundo turno em Vila Velha está sendo marcado por uma guerra nos bastidores. Nas redes sociais, vídeos, publicações e montagens estão sendo utilizados contra e a favor dos dois candidatos a prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB).

IGREJA DISTRIBUI REVISTAS

Neste mês de novembro, as Testemunhas de Jeová no mundo inteiro estão distribuindo um número especial da revista “A Sentinela” a moradores, empresas, estabelecimentos comerciais e autoridades do governo. Essa revista, que tem o título “O que é o Reino de Deus?”, será oferecida gratuitamente em mais de 300 idiomas. No ES, estão sendo distribuídos cerca de 50 mil exemplares.

LIVRO AFETIVO

A inspiradora história da vida de sua mãe Esther foi o que motivou a servidora do TRE-ES Alessandra Marques a escrever seu primeiro livro, “Luminescências”. Resgatando passagens marcantes da vida de sua progenitora, dos 9 aos 16 anos, Alessandra traçou uma história de superação que deve emocionar os leitores que ingressarem nessa viagem ao passado. O lançamento do livro nesta quarta (25), das 19h às 22h, na Coffee Lovers do Shopping Vitória.

ALÔ, PERDEDOR DA ELEIÇÃO!