Poucas&Boas: Eleitor do PT é o que mais vota em legenda para vereador em Vitória

Karla Coser, a única vereadora eleita em Vitória pelo PT Crédito: Ricardo Medeiros

O eleitor do PT, em Vitória, foi o que mais votou na legenda para a escolha de vereadores. Foram 1.897 eleitores que só apertaram o 13 e deram a quantidade necessária de votos para que Karla Coser fosse a representante da sigla na Câmara de Vitória . O segundo partido na Capital com mais voto de legenda foi o Republicanos, com 1.413 escolhas do tipo.

Em Vila Velha , os partidos de Max Filho, PSDB, e de Arnaldinho Borgo, Podemos, lideraram a escolha por legenda, com 1.951 e 1.661, respectivamente. Na Serr a, a força de Sérgio Vidigal fez diferença para que o PDT alçasse 4.528 votos somente nos dois primeiros números para vereador, enquanto a Rede, do prefeito Audifax Barcelos, abocanhou 1.288.

Por fim, em Cariacica , o PT (com um vereador eleito) e o Democratas (dois) tiveram, respectivamente, 1.323 e 1.137 votos na legenda. E os dois partidos vão disputar o segundo turno com Célia Tavares e Euclério Sampaio.

MAIS DO MESMO

O segundo turno no ES está mobilizando até personalidades nacionais. Caetano Veloso e Gregório Duvivier, que sempre apoiam candidatos de esquerda, gravaram vídeos de apoio a João Coser (PT). O pastor Silas Malafaia, por sua vez, divulgou um depoimento apoiando Euclério Sampaio (DEM) em Cariacica e esculhambando o PT, como faz sempre um dos líderes da Assembleia de Deus.

RESUMO DE VITÓRIA

Os programas eleitorais gratuitos de fim de semana tiveram o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) apresentando suas propostas, dando grande espaço para a população, enquanto João Coser (PT) reprisou seu material de abertura de campanha.

RESUMO DE VILA VELHA

E no sétimo dia descansou. Os programas eleitorais gratuitos de Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), exibidos no sábado, foram os mesmos da última sexta-feira.

NÃO FOI O FIM DE FEIRA

Clientes e feirantes que achavam que teriam sossego para fazer suas compras, sem políticos pedindo votos ou equipes entregando santinhos, tiveram que lidar com os políticos que voltam às feiras para agradecer os votos recebidos.

DISCOU, GANHOU

A campanha de Fábio Duarte (Rede) criou um serviço de disque-adesivo. É só o eleitor pedir que o grupo vai lá adesivar o veículo do apoiador.

RECORRENDO A BÍBLIA

Sérgio Vidigal (PDT) mostrou momentos de encontros com crianças e foi direto em um dos versículos de um dos livros do Novo Testamento. A parte escolhida foi Mateus 19:14. “Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas”.

PT AZULOU

O trio elétrico que a petista Célia Tavares tem usado para rodar Cariacica em busca de votos é da cor azul.

LOCUTOR DE VOTOS

“Locutor oficial” da campanha de Pazolini durante carreatas, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), aproveitou um pouco da sua voz para compartilhar com Euclério Sampaio (DEM) e pedir votos para o colega na disputa em Cariacica.

ANDIAMO!

Em Santa Teresa, o prefeito eleito Kleber Médici (PSDB) comemorou a vitória nas urnas com uma grande carreata, na última sexta-feira (20). A quantidade de carros era tanta, que a festa começou de dia e só terminou à noite, tamanha a aglomeração de veículos e locais percorridos. Haja combustível!

VALEI-ME, NOSSA SENHORA!

O sábado foi de oração para o governador Renato Casagrande (PSB). Como católico fervoroso que é, ele foi até Ibiraçu participar da celebração do dia de Nossa Senhora da Saúde, no santuário dedicado a ela. A coluna espera que a santa tenha ouvido os pedidos do governador, já que saúde é o que todos os capixabas desejam neste momento de aumento dos casos da Covid-19.

A BATALHA PAULISTANA

Wagner Moura foi um dos cabos eleitorais no programa de Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo, enquanto o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), tem evitado famosos – e tem sido difícil ver alguém o apoiá-lo – e mostrado seu trabalho.

ACIDEZ COM BOM HUMOR

A batalha de Marcelo Crivella (Republicanos) e Eduardo Paes (DEM) tem sido repleta do típico bom humor carioca. Quando começou sua propaganda na última sexta-feira, logo após a do atual prefeito do Rio de Janeiro, a campanha de Paes avisou: “Você acabou de assistir à ‘Crivella e a Fantástica Fábrica de Fake News’”.

QUASE LÁ

Eron Domingos (PRTB) só recebeu 16 votos na 1ª Zona Eleitoral de Vitória. O compilado abrange o Centro, a área Norte da Capital e Maruípe.

MENOS UM

Candidatos às prefeituras da Grande Vitória estão presentes no Twitter, rede social na qual é marcada para exposição de pensamentos ou anúncios relevantes. A exceção é Lorenzo Pazolini. Euclério Sampaio, por sua vez, tem três perfis e com atualizações bem parcas.

CADÊ A INDIGNAÇÃO?

Tirando políticos mais ligados a movimentos trabalhistas, outros, que tanto enchem o peito para falar de democracia, pouco falaram sobre o absurdo assassinato de João Alberto Silveira Freitas, em Porto Alegre. Ele, que era preto, morreu na véspera do Dia da Consciência Negra. Houve até político caucasiano dizendo que tudo foi “imperícia”.

SÓ NÃO VÊ QUEM NÃO QUER

Bolsonaro disse que é daltônico, ao referir-se à nojenta discriminação sofrida pelos negros no Brasil. Mas parece que os problemas de visão do presidente não se resumem a isso.

ALÔ, MOURÃO!