Poucas&Boas: PT nacional parte pra cima e ataca Pazolini

A postagem da direção nacional do PT Crédito: Reprodução do Twitter

O candidato petista, por sua vez, disse em suas redes sociais que muito do que foi conquistado durante a gestão dele foi perdido. E que o desejo de voltar para a Prefeitura de Vitória atende ao chamado das ruas.

JOGO PESADO

As principais menções nas redes sociais para Pazolini também não o ajudam muito. Melhor nem digitar o nome dele por lá.

LOS HERMANOS NA CAMPANHA

Candidato do prefeito Audifax Barcelos (Rede), Fábio Duarte visitou o bairro Planalto Serrano acompanhado por uma charanga, com músicos que tocavam metais, caixa e surdo. Para embalar, o hit chiclete “Anna Júlia” (Los Hermanos).

Ô FÁBIO DUARTEEEEEEEE!

Trata-se de uma inovação: normalmente, o candidato investe em jingles que não saem da cabeça, e não em músicas que fizeram sucesso. Corre ainda o risco de lembrarem só do “Ô, Anna Júliaaaaaaaaaaaa”, e não o nome do redista.

MC VIDIGAL

Sérgio Vidigal (PDT) publicou nos stories do Instagram dele uma imagem e um funk com letra em que faz alusão ao número do partido.

POLÍTICO EM CAMPANHA

Depois do almoço bem calórico na última terça-feira (17), Max Filho, nesta quarta-feira (18), não perdeu a oportunidade de tomar um cafezinho com a amiga Baiana, no bairro Ulysses Guimarães. Biscoitos e bolo estavam servidos para o candidato à reeleição.

POLÍTICO EM CAMPANHA 2

Arnaldinho Borgo (Podemos), durante um telefonema, soltou em alto e bom som. “Minha aliança é com o povo. Nós queremos a união de Vila Velha”.

NEUZINHA NA RUA, A LUTA CONTINUA

Tão logo acertou seu apoio ao candidato a prefeito de Vitória Delegado Pazolini (Republicanos), a candidata derrotada no primeiro turno Neuzinha Oliveira (PSDB) já botou o pé na rua em busca de votos para o novo aliado. Como defensora da participação feminina na política, Neuzinha começou a caminhada ao lado da vice de Pazolini, a capitã Estéfane (Republicanos).

GANHOU PERDENDO

O Cidadania ganhou e perdeu. Explicando: o partido teve mais votos para a Câmara de Vitória (22.973), elegeu três vereadores, mas terá um parlamentar a menos que na atual legislatura.

CADÊ OS OPERÁRIOS?

Já o Partido da Causa Operária (PCO) acumulou somente sete votos. Provavelmente da família ou dos amigos do candidato Leon Ancilotti.

PROMESSÔMETRO DO EUCLÉRIO

Euclério Sampaio (DEM) diz que vai criar uma escola-piloto, com aulas de robótica e desenvolvimento de jogos. Será uma espécie de Vale do Silício em Cariacica?

PÉ-FRIO?

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, é um dos cabos eleitorais do candidato a prefeito de Cariacica Euclério Sampaio. Lembrando que Ramalho subiu no palanque de Fabrício Gandini. Portanto...

FÃ NO BUSÃO

Teve uma seguidora que estava dentro do Transcol, viu a candidata Célia Tavares (PT) e fez vários elogios à petista que disputa a Prefeitura de Cariacica.

REDE DO BEM

Um grupo de WhatsApp reúne diabéticos, na maioria atendidos pelo SUS, do Espírito Santo e até de fora. Além da troca de experiências, uma das finalidades é poder ajudar em caso de necessidade. Exemplo disso é quando alguém fica sem insulina, avisa no grupo e aquele paciente que tiver reserva faz a doação. Exemplo de solidariedade para ser seguido. E que muito candidato deveria aprender a ver.

A GRANDE DÚVIDA

No mesmo dia em que chamou Igrejas, indústria, comércio para avaliar a nova onda da Covid-19, o governo anunciou que em fevereiro aluno vai ser obrigado a ir para a escola. Já teremos a vacina em mãos? Oremos.

A SAÚDE NA ELEIÇÃO

A eleição provoca diferentes efeitos em candidatos e em políticos envolvidos de corpo e alma. Há aqueles que perdem peso, há aqueles que ficam mais bronzeados e há, ainda, aqueles que precisam reforçar a dieta.

NOVO VELHO

A cidade de Muriaé, localizada na Zona da Mata mineira, elegeu o prefeito mais velho do país. Com pouco mais de 40% dos votos, José Braz (PP), de 95 anos, conquistou pela terceira vez a cadeira de chefe do Executivo. Na comemoração da vitória, o "novo" prefeito já sonha em fazer o sucessor daqui a quatro anos. Mostra que é um exemplo para o Doutor Hércules (MDB), um garoto perto dele. O deputado capixaba tem 81 anos.

NOVO JUIZ NO TRE-ES

O advogado Renan Sales foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). "Recebo a nomeação com grande honra, tomado por imensa alegria. Espero estar à altura do cargo, prometendo exercê-lo com integridade, dedicação, humildade, sensibilidade e sabedoria", disse Renan.

ALÔ, PUTIN E BOLSONARO!