Vitória e Vila Velha recebem turnê internacional da Sahaja Yoga

Vitória e Vila Velha recebem neste final de semana a Turnê Internacional da Sahaja Yoga, iniciativa cultural que percorre 24 cidades brasileiras entre janeiro e fevereiro de 2026. Os encontros são gratuitos e reúnem música, dança e meditação em uma experiência artística e sensorial voltada ao bem-estar individual e coletivo.

O projeto apresenta ao público uma proposta que une cultura indiana, arte e introspecção, com duração aproximada de duas horas por encontro. A iniciativa utiliza a arte como ferramenta para conduzir o público a um estado meditativo, favorecendo momentos de conexão interior e contemplação.

Artistas internacionais de diferentes países que vão se apresentar na Turnê Internacional da Sahaja Yoga no ES. Crédito: Divulgação

As apresentações integram música ao vivo e danças clássicas indianas, como Kuchipudi, Bharatanatyam e os antigos Karanas, além de dança chinesa, que dialogam com cantos tradicionais como os Bhajans e o Qawwali, expressões musicais enraizadas na poesia Sufi e na cultura indiana.

A turnê reúne artistas internacionais de diferentes países, formando um coletivo multicultural e diversificado. Participam músicos de instrumentos de corda, percussão, sopro e teclado, além de cantores vindos do Brasil, Reino Unido, Itália, Áustria, Canadá e Austrália, e bailarinas especializadas em danças clássicas indianas. A combinação cria uma atmosfera imersiva, em que música, movimento e silêncio se complementam.

PRESENÇA EM MAIS DE 120 PAÍSES

Fundada em 1970 por Shri Mataji Nirmala Devi, indicada duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, a Sahaja Yoga está hoje presente em mais de 120 países. No Brasil, a prática é difundida desde 1988, alcançando cerca de 40 cidades, por meio de encontros gratuitos conduzidos por praticantes voluntários.

A Sahaja Yoga propõe uma experiência aberta a todas as pessoas, independentemente de idade, gênero ou religião, promovendo equilíbrio entre mente e corpo em um ambiente acolhedor e contemplativo. O objetivo é perpetuar essa prática democrática que emana o que há de bom.

TURNÊ INTERNACIONAL SAHAJA YOGA - AGENDA

Sábado (24), às 9h - Parque Moscoso, Vitória



- Parque Moscoso, Vitória Sábado (24), às 17h - Palácio da Cultura Sônia Cabral, Vitória



- Palácio da Cultura Sônia Cabral, Vitória Domingo (25), às 17h - Centro de Formação Martina Toloni, na Prainha, Vila Velha



