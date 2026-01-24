Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vitória e Vila Velha recebem turnê internacional da Sahaja Yoga

Apresentações culturais, neste fim de semana, são gratuitas e reúnem música, dança e meditação

Vitória
Publicado em 24/01/2026 às 03h11
A Sahaja Yoga foi fundada em 1970 por Shri Mataji Nirmala Devi, indicada duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz
A Sahaja Yoga foi fundada em 1970 por Shri Mataji Nirmala Devi, indicada duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Crédito: Divulgação

Vitória e Vila Velha recebem neste final de semana a Turnê Internacional da Sahaja Yoga, iniciativa cultural que percorre 24 cidades brasileiras entre janeiro e fevereiro de 2026. Os encontros são gratuitos e reúnem música, dança e meditação em uma experiência artística e sensorial voltada ao bem-estar individual e coletivo.

O projeto apresenta ao público uma proposta que une cultura indiana, arte e introspecção, com duração aproximada de duas horas por encontro. A iniciativa utiliza a arte como ferramenta para conduzir o público a um estado meditativo, favorecendo momentos de conexão interior e contemplação.

Artistas internacionais de diferentes países que vão se apresentar na Turnê Internacional da Sahaja Yoga no ES
Artistas internacionais de diferentes países que vão se apresentar na Turnê Internacional da Sahaja Yoga no ES. Crédito: Divulgação

As apresentações integram música ao vivo e danças clássicas indianas, como Kuchipudi, Bharatanatyam e os antigos Karanas, além de dança chinesa, que dialogam com cantos tradicionais como os Bhajans e o Qawwali, expressões musicais enraizadas na poesia Sufi e na cultura indiana.

A turnê reúne artistas internacionais de diferentes países, formando um coletivo multicultural e diversificado. Participam músicos de instrumentos de corda, percussão, sopro e teclado, além de cantores vindos do Brasil, Reino Unido, Itália, Áustria, Canadá e Austrália, e bailarinas especializadas em danças clássicas indianas. A combinação cria uma atmosfera imersiva, em que música, movimento e silêncio se complementam.

PRESENÇA EM MAIS DE 120 PAÍSES

Fundada em 1970 por Shri Mataji Nirmala Devi, indicada duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, a Sahaja Yoga está hoje presente em mais de 120 países. No Brasil, a prática é difundida desde 1988, alcançando cerca de 40 cidades, por meio de encontros gratuitos conduzidos por praticantes voluntários.

A Sahaja Yoga propõe uma experiência aberta a todas as pessoas, independentemente de idade, gênero ou religião, promovendo equilíbrio entre mente e corpo em um ambiente acolhedor e contemplativo. O objetivo é perpetuar essa prática democrática que emana o que há de bom.

TURNÊ INTERNACIONAL SAHAJA YOGA - AGENDA

  • Sábado (24), às 9h - Parque Moscoso, Vitória
  • Sábado (24), às 17h - Palácio da Cultura Sônia Cabral, Vitória
  • Domingo (25),  às 17h - Centro de Formação Martina Toloni, na Prainha, Vila Velha

