Vereadora no ES desiste do projeto que obriga cavalo a usar fraldas

Sônia Lusia reclamou das críticas ao seu projeto que, segundo ela, atendeu a pedidos de moradores Crédito: Reprodução do Facebook

A vereadora Sônia Lusia Steins (Patriota), de Fundão, retirou seu projeto de lei que obriga o uso de fraldas em cavalos que circulam pelas ruas do município. Na justificativa da matéria, segundo a coluna publicou nesta quinta-feira (5) , a parlamentar argumentava que o equipamento de higiene é necessário porque os equinos estão sujando muito as ruas de Fundão, principalmente durante as cavalgadas.

Numa nota de repúdio (nota de repúdio?) publicada pela direção da Câmara de Vereadores de Fundão , contra veículos de imprensa e redes sociais que, segundo os nobres edis, "deturparam e distorceram” os reais objetivos do projeto, a patriota anunciou a desistência do projeto referente às fraldas equinas.

“Retirei o projeto 47/20121 em razão da repercussão que teve. (...) Esclareço que este projeto existe em outras localidades e foi um pedido feito a mim pelos próprios moradores e comerciantes devido às ruas sujas de fezes e urina de cavalo”, explica a parlamentar.

Em seguida, ela acusa pessoas de terem espalhado notícias falsas nas redes sociais acerca da sua iniciativa. “Algumas pessoas maldosas deturparam o conteúdo do projeto de lei, espalhando fake news por toda a rede social , conduta que lamento profundamente. Eu sempre estive ao lado da maioria da população, com as melhores intenções, para o bem comum de todos (...).”

Ainda na nota de repúdio, a Câmara de Fundão afirma que “mentes maldosas distorceram o informado e expuseram a nobre edil a uma vexatória postagem, onde vinculam o referido projeto a uma falsa informação de obrigatoriedade de uso de fralda para os equinos”. O texto do Legislativo finaliza com uma manifestação de solidariedade à Sônia Lusia.