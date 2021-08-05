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Leonel Ximenes

Vereadora no ES desiste do projeto que obriga cavalo a usar fraldas

“Algumas pessoas maldosas deturparam o conteúdo do projeto de lei, espalhando fake news por toda a rede social", disse a parlamentar

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:28

Públicado em 

05 ago 2021 às 15:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sônia Lusia diz que os moradores de Fundão estão reclamando da sujeira deixada pelos cavalos nas ruas
Sônia Lusia reclamou das críticas ao seu projeto que, segundo ela, atendeu a pedidos de moradores Crédito: Reprodução do Facebook
A vereadora Sônia Lusia Steins (Patriota), de Fundão, retirou seu projeto de lei que obriga o uso de fraldas em cavalos que circulam pelas ruas do município. Na justificativa da matéria, segundo a coluna publicou nesta quinta-feira (5), a parlamentar argumentava que o equipamento de higiene é necessário porque os equinos estão sujando muito as ruas de Fundão, principalmente durante as cavalgadas.
Numa nota de repúdio (nota de repúdio?) publicada pela direção da Câmara de Vereadores de Fundão, contra veículos de imprensa e redes sociais que, segundo os nobres edis, "deturparam e distorceram” os reais objetivos do projeto, a patriota anunciou a desistência do projeto referente às fraldas equinas.
“Retirei o projeto 47/20121 em razão da repercussão que teve. (...) Esclareço que este projeto existe em outras localidades e foi um pedido feito a mim pelos próprios moradores e comerciantes devido às ruas sujas de fezes e urina de cavalo”, explica a parlamentar.
Em seguida, ela acusa pessoas de terem espalhado notícias falsas nas redes sociais acerca da sua iniciativa. “Algumas pessoas maldosas deturparam o conteúdo do projeto de lei, espalhando fake news por toda a rede social, conduta que lamento profundamente. Eu sempre estive ao lado da maioria da população, com as melhores intenções, para o bem comum de todos (...).”

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Ainda na nota de repúdio, a Câmara de Fundão afirma que “mentes maldosas distorceram o informado e expuseram a nobre edil a uma vexatória postagem, onde vinculam o referido projeto a uma falsa informação de obrigatoriedade de uso de fralda para os equinos”. O texto do Legislativo finaliza com uma manifestação de solidariedade à Sônia Lusia.
Aí vem a dúvida: se o projeto era tão bom, e se as críticas a ele foram injustas, por que foi retirado de pauta? Até os equinos querem saber.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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