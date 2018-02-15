Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem noção

Motorista puxa dois cavalos amarrados em caminhonete na ES 010

O condutor trafegava próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal. É ou não é sem noção?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 19:05

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 19:05

Registro feito na rodovia ES 010 mostra motorista levando dois cavalos presos por corda no veículo Crédito: Internauta Gazeta Online
Um flagra feito por um internauta do Gazeta Online mostra que há muitos motoristas sem noção por aí. Trafegando nesta quarta-feira de cinzas (14), o condutor desta caminhonete levava, amarrados por uma corda junto ao veículo, dois cavalos, em plena rodovia ES 010.
No momento deste registro, o veículo com dos animais passava bem próximo à Polícia Rodoviária Federal, no sentido Jacaraípe (Serra) - Vitória, segundo o internauta. 
Nós perguntamos ao Departamento Estadual de Trânsito sobre qual a punição este motorista receberia por lei. É bom frisar que esta é uma atitude irresponsável que coloca em risco a vida de pessoas e dos próprios animais. 
Veja qual a punição para o motorista sem noção:
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que, numa análise superficial da imagem, é possível identificar que o condutor comete a infração prevista no artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizado, que é considerada de natureza grave e tem penalidade de multa de        R$ 195,23, cinco pontos na habilitação e retenção do veículo para o transbordo da carga. Também pode se verificar a infração por dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, prevista no artigo 169 do CTB, uma infração de natureza leve, com penalidade de multa no valor de R$ 88,38 e três pontos na carteira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados