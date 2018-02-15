Motorista puxa dois cavalos amarrados em caminhonete na ES 010

Registro feito na rodovia ES 010 mostra motorista levando dois cavalos presos por corda no veículo Crédito: Internauta Gazeta Online

Um flagra feito por um internauta do Gazeta Online mostra que há muitos motoristas sem noção por aí. Trafegando nesta quarta-feira de cinzas (14), o condutor desta caminhonete levava, amarrados por uma corda junto ao veículo, dois cavalos, em plena rodovia ES 010.

No momento deste registro, o veículo com dos animais passava bem próximo à Polícia Rodoviária Federal, no sentido Jacaraípe (Serra) - Vitória, segundo o internauta.

Nós perguntamos ao Departamento Estadual de Trânsito sobre qual a punição este motorista receberia por lei. É bom frisar que esta é uma atitude irresponsável que coloca em risco a vida de pessoas e dos próprios animais.

Veja qual a punição para o motorista sem noção: