Motorista puxa dois cavalos amarrados em caminhonete na ES 010

Um flagra feito por um internauta do Gazeta Online mostra que há muitos motoristas sem noção por aí. Trafegando nesta quarta-feira de cinzas (14), o condutor desta caminhonete levava, amarrados por uma corda junto ao veículo, dois cavalos, em plena rodovia ES 010.
No momento deste registro, o veículo com dos animais passava bem próximo à Polícia Rodoviária Federal, no sentido Jacaraípe (Serra) - Vitória, segundo o internauta.
Nós perguntamos ao Departamento Estadual de Trânsito sobre qual a punição este motorista receberia por lei. É bom frisar que esta é uma atitude irresponsável que coloca em risco a vida de pessoas e dos próprios animais.
Veja qual a punição para o motorista sem noção:
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que, numa análise superficial da imagem, é possível identificar que o condutor comete a infração prevista no artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizado, que é considerada de natureza grave e tem penalidade de multa de R$ 195,23, cinco pontos na habilitação e retenção do veículo para o transbordo da carga. Também pode se verificar a infração por dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, prevista no artigo 169 do CTB, uma infração de natureza leve, com penalidade de multa no valor de R$ 88,38 e três pontos na carteira.