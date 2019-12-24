Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Vinte cavalos são mortos a tiros nos Estados Unidos
Crueldade

Vinte cavalos são mortos a tiros nos Estados Unidos

O rebanho tinha cerca de 35 cavalos em outubro. Os corpos dos animais foram encontrados espalhados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 12:03

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 12:03

Cavalos são achados mortos em Kentucky, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Facebook (Dumas Rescue)
Mais seis cavalos foram encontrados mortos a tiros no condado de Floyd, Kentucky, nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (23) a CNN. Com isso, já são 20 cavalos que foram mortos na região desde o último dia 16 de dezembro. 
Segundo o sargento Kevin Shepherd, os animais variam de potros a cavalos adultos  -algumas éguas estavam grávidas- e todos parecem ter morrido de ferimento provocado por bala. 
Os vinte cavalos foram encontrados em uma antiga área de mineração. Um grupo de resgate de animais chamado Dumas Rescue está ajudando nas buscas e no resgate.
Segundo Tonya Conn, presidente do grupo, a região é remota, o que está dificultando os trabalhos, que devem ser finalizados neste sábado (28). Os corpos dos animais foram encontrados espalhados. Ela disse à CNN acreditar que, quando o tiroteio começou, os cavalos se dispersaram, e o atirador os localizou e matou. 

Veja Também

Porquinho da índia: entenda as vantagens de ter esse animal em casa

Saiba como adaptar a casa para a chegada do seu animal de estimação

De acordo com ela, o rebanho tinha cerca de 35 cavalos em outubro, e os voluntários do grupo conseguiram resgatar sete animais antes do início dos assassinatos. Por conta das chuvas na área, Conn afirmou que está difícil conseguir transitar pelas estradas de acesso à mineradora. 
O sargento Shepherd informou que as mortes estão sob investigação. Uma necropsia em um potro seria realizada nesta segunda-feira (23) com o objetivo de encontrar fragmentos da bala. Segundo ele, a impressão é que uma arma de pequeno calibre foi usada para atirar nos cavalos. 
Foi um morador da região que ligou para a polícia no último dia 16 para avisar sobre as mortes. Alguns dos cavalos dele saíram de uma área cercada e, mais tarde, foram encontrados mortos.  
A Dumas Rescue está oferecendo uma recompensa de US$ 20 mil (cerca de R$ 81,5 mil) por informações que levem à prisão dos responsáveis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados