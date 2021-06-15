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Bairro da Glória

Cavalos soltos na pista levam perigo a motoristas e ciclistas em Vila Velha

Os animais procuram alimentos em pequenas vegetações às margens da via e, por isso, atravessam de um lado para o outro, aumentando o risco de acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2021 às 06:51

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 06:51

Cavalos soltos na pista levam perigo a motoristas e ciclistas em Vila Velha
Cavalos soltos na pista levam perigo a motoristas e ciclistas em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Três cavalos soltos na pista quase causam acidentes na Avenida Jerônimo Monteiro no bairro Glória, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (15). Circulando livremente pela via, eles ocupam o mesmo espaço dos carros, levando perigo aos motoristas e ciclistas que passam pelo local.
Cavalos soltos na pista levam perigo a motoristas e ciclistas em Vila Velha
Cavalos soltos na pista levam perigo a motoristas e ciclistas em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Os animais, que parecem estar bem magros, procuram alimentos em pequenas vegetações às margens da via, como pequenos jardins, e por isso, atravessam de um lado para o outro, aumentando o risco de acidente. Além da avenida principal, eles circulam pelas vias adjacentes, em meio a ciclistas e pedestres.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A reportagem procura a Prefeitura de Vila Velha para saber qual o procedimento para recolher os animais e quais medidas devem ser tomadas com o proprietário dos bichos. 
Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a "Coordenação de Bem-Estar animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, irá ao local para verificar a condição dos animais e buscar contato com o responsável para orientá-lo a não deixar os animais soltos em locais de risco. Caso a Prefeitura não consiga localizar o dono dos animais, o caso será encaminhado à Polícia Civil para realizar investigação. O telefone para denúncia de maus-tratos é o 162". 
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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