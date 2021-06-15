Cavalos soltos na pista levam perigo a motoristas e ciclistas em Vila Velha

Os animais, que parecem estar bem magros, procuram alimentos em pequenas vegetações às margens da via, como pequenos jardins, e por isso, atravessam de um lado para o outro, aumentando o risco de acidente. Além da avenida principal, eles circulam pelas vias adjacentes, em meio a ciclistas e pedestres.

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a "Coordenação de Bem-Estar animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, irá ao local para verificar a condição dos animais e buscar contato com o responsável para orientá-lo a não deixar os animais soltos em locais de risco. Caso a Prefeitura não consiga localizar o dono dos animais, o caso será encaminhado à Polícia Civil para realizar investigação. O telefone para denúncia de maus-tratos é o 162".