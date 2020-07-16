Vejam a resposta de um prefeito do ES a vereadores que querem hidroxicloroquina

Neto Barros está no seu último mandato de oito anos Crédito: PMGB/Divulgação

Os vereadores Romilson Araújo, Paulo César da Fonseca e Aguinaldo da Penha pediram à Prefeitura de Baixo Guandu , na semana passada, que compre e distribua à população hidroxicloroquina e azitromicina para tratamento inicial da Covid-19.

Logo no texto inicial do documento enviado hoje (16) pelo prefeito à Câmara, ao qual a coluna teve acesso, Neto Barros e sua secretária de Saúde, Terezinha Alves Bolzani, criticam o pedido dos parlamentares. “Vimos com muita consternação e preocupação que o Poder Legislativo esteja tão desconectado da realidade sobre a pandemia de Covid-19 que assola o planeta. Causa repulsa um pedido de providência desta natureza. Verdadeira excrescência! A vida de nossos conterrâneos é prioridade da Administração Municipal”, diz trecho do ofício.

Em seguida, o prefeito e a secretária de Saúde relacionam uma série de pareceres científicos, inclusive da Organização Mundial da Saúde (OMS) , com comentários ácidos sobre a solicitação oficial dos três vereadores.

“Quem, em sã consciência, permitiria que alguém utilizasse medicamentos que - além de não ajudarem no combate ao famigerado coronavírus - em muitos casos, fragilizam ainda mais o paciente, e podem até matar? Tal situação chega a ser surreal!” continua o documento oficial do Executivo.

“Conforme o último protocolo do governo estadual, apenas em casos graves e gravíssimos fora possibilitado o uso dos medicamentos indagados por vossas excelências. E, nesse tanto, casos graves e gravíssimos ocorrem quando o paciente se encontra entubado nas UTIs dos hospitais estaduais”, destaca o longo ofício, de 2.543 palavras.