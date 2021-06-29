Traficante do ES é preso em Minas. Ele tinha até máquina de choque

A Polícia Militar de Minas Gerais
prendeu, na manhã desta terça-feira (29), numa rodovia na localidade de Vista Linda, em Nanuque, um dos líderes do tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo
.
Rosemiro José Ribeiro, vulgo “Mirim”, de 39 anos, tem contra ele dois mandados de prisão por homicídio, um por porte ilegal de arma e é foragido do sistema penitenciário capixaba desde 2017. Ele estava na lista dos mais procurados do Disque-Denúncia
do ES.
Os policiais mineiros, informados pelo setor de inteligência da Polícia Federal
, abordaram o carro onde o traficante estava e o prenderam. Na casa dele, na cidade mineira, foi encontrado um autêntico arsenal do crime: uma pistola 635, 46 munições e um carregador para essa arma; uma réplica de submetralhadora e dois carregadores; uma algema; uma faca com bainha; uma máscara e uma identidade falsa.
Chamou atenção o fato de o criminoso ter em sua casa uma máquina de choque, mais utilizada para defesa pessoal e inibir agressões, mas que também é utilizada por forças táticas e agentes de segurança. Segundo o fabricante do aparelho, apenas o som emitido pelo aparelho acionado no ar já é suficiente para assustar potenciais ameaças.
Agora a Justiça vai analisar o caso do traficante, que pode ser transferido para o Espírito Santo
para cumprir as penas a que foi condenado por homicídio e porte ilegal de arma.