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Leonel Ximenes

Traficante do ES é preso em Minas. Ele tinha até máquina de choque

Um dos líderes do tráfico no interior, criminoso estava na lista dos 10 mais procurados do Disque-Denúncia

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 13:06

Públicado em 

29 jun 2021 às 13:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O arsenal encontrado pela polícia na casa do traficante. A máquina de choque está entre o facão e os carregadores
O arsenal encontrado pela polícia mineira na casa do traficante. A máquina de choque está entre o facão e os carregadores Crédito: Sesp/Divulgação
A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na manhã desta terça-feira (29), numa rodovia na localidade de Vista Linda, em Nanuque, um dos líderes do tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Rosemiro José Ribeiro, vulgo “Mirim”, de 39 anos, tem contra ele dois mandados de prisão por homicídio, um por porte ilegal de arma e é foragido do sistema penitenciário capixaba desde 2017. Ele estava na lista dos mais procurados do Disque-Denúncia do ES.
Os policiais mineiros, informados pelo setor de inteligência da Polícia Federal, abordaram o carro onde o traficante estava e o prenderam. Na casa dele, na cidade mineira, foi encontrado um autêntico arsenal do crime: uma pistola 635, 46 munições e um carregador para essa arma; uma réplica de submetralhadora e dois carregadores; uma algema; uma faca com bainha; uma máscara e uma identidade falsa.

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Rosemiro José Ribeiro, vulgo “Mirim”, é foragido do sistema penal do ES desde 2017
Rosemiro José Ribeiro, vulgo “Mirim”, é foragido do sistema penal do ES desde 2017 Crédito: Sesp/Divulgação
Chamou atenção o fato de o criminoso ter em sua casa uma máquina de choque, mais utilizada para defesa pessoal e inibir agressões, mas que também é utilizada por forças táticas e agentes de segurança. Segundo o fabricante do aparelho, apenas o som emitido pelo aparelho acionado no ar já é suficiente para assustar potenciais ameaças.

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Agora a Justiça vai analisar o caso do traficante, que pode ser transferido para o Espírito Santo para cumprir as penas a que foi condenado por homicídio e porte ilegal de arma.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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