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Dinheiro e drogas

Suspeitos de tráfico são detidos com R$ 18 mil em espécie em Cachoeiro

Homem e adolescente foram levados para a delegacia. Além do dinheiro, a polícia apreendeu com eles 50 pedras de crack, uma bucha de maconha, uma munição calibre 40 e um radiocomunicador nesta quinta-feira (24)

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 11:08

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 jun 2021 às 11:08
A apreensão foi nesta quinta-feira (24), no bairro Valão. Além do dinheiro, foram apreendidas drogas, munição e rádio comunicador
Polícia encontra R$ 18 mil com suspeito de envolvimento em tráfico de drogas Crédito: Polícia Militar
Dois suspeitos foram detidos e, com eles, a Polícia Militar apreendeu R$ 18 mil em espécie nesta quinta-feira (24) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A suspeita é que a grande quantidade de dinheiro – a maioria em notas de R$ 50 e R$ 100 – seja proveniente do tráfico de drogas.
Segundo a polícia, a apreensão foi por volta de 17h no bairro Valão, onde os policiais foram verificar uma residência que estaria sendo usada como ponto de venda e estocagem de drogas. Um homem e um adolescente estavam no imóvel e foram abordados.
Além dos R$ 18 mil em dinheiro, a polícia apreendeu 50 pedras de crack, uma bucha de maconha, uma munição calibre 40 e um radiocomunicador. Os dois suspeitos abordados foram levados para a delegacia.

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