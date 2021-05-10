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Leonel Ximenes

Torcedor de 84 anos sobe em bicicleta para ver time do coração no ES

Seu Leonildo Filetti, que fará aniversário nesta terça (11), vai ganhar de presente a camisa do seu clube

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:00

Públicado em 

10 mai 2021 às 18:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O torcedor do tricolor de Venda Nova vendo seu time jogar com a Desportiva e se classificar para a semifinal do Capixabão
O torcedor do tricolor de Venda Nova vendo seu time jogar com a Desportiva e se classificar para a semifinal do Capixabão Crédito: Twitter do RBVN
A idade, as restrições impostas pela pandemia, o frio: nada, nada impediu o veterano torcedor do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante de ver o seu time vencer a Desportiva Ferroviária por 2 a 0, no sábado (8), e garantir uma vaga nas semifinais do Capixabão.
Vale até subir de forma precária na bicicleta, se esticar todo e se debruçar sobre os muros do Estádio Polentão, que ainda não está recebendo público por causa do isolamento social.
O torcedor apaixonado é o senhor Leonildo Filetti, conhecido por “Tei”,  que fará 84 anos de idade nesta terça (11). Segundo Erivelto Uliana, presidente do clube, seu Leonildo, morador do bairro Providência, na sede do município, vai a todos os compromissos  do time e sempre sobe na bicicleta para conseguir ver os jogos sobre os muros do Polentão.
Tanta paixão será reconhecida pelo clube. “No dia do aniversário dele, que é amanhã, vamos homenagear o seu Leonildo com a camisa do nosso time”, adianta Uliana, muito orgulhoso do seu veterano torcedor.
A imagem é tão simbólica que mereceu um destaque social no Twitter oficial do Rio Branco de Venda Nova, campeão estadual no ano passado, título conquistado pela primeira vez na sua história.
“O futebol respira. Que imagem recebemos hoje! Temos certeza de que logo logo estaremos todos juntos dentro do estádio novamente torcendo e vibrando pelo nosso Brancão”, diz o texto postado no microblog que é finalizado com a hashtag #vamosbrancão.

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O Rio Branco polenteiro, como também é conhecido, agora vai enfrentar o xará Rio Branco Atlético Clube nas semifinais do Capixabão. O alvinegro, também no sábado (8), derrotou o Serra por 1 a 0 e garantiu a vaga. No outro confronto das semifinais, o Vitória encara o Real Noroeste.
Curiosamente, a semifinal entre os Rio Brancos repete a final do ano passado do Campeonato Capixaba, conquistado pelo tricolor do interior do Estado pela primeira vez em sua história.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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