Torcedor de 84 anos sobe em bicicleta para ver time do coração no ES

O torcedor do tricolor de Venda Nova vendo seu time jogar com a Desportiva e se classificar para a semifinal do Capixabão Crédito: Twitter do RBVN

A idade, as restrições impostas pela pandemia, o frio: nada, nada impediu o veterano torcedor do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante de ver o seu time vencer a Desportiva Ferroviária por 2 a 0, no sábado (8), e garantir uma vaga nas semifinais do Capixabão

Vale até subir de forma precária na bicicleta, se esticar todo e se debruçar sobre os muros do Estádio Polentão, que ainda não está recebendo público por causa do isolamento social.

O torcedor apaixonado é o senhor Leonildo Filetti, conhecido por “Tei”, que fará 84 anos de idade nesta terça (11). Segundo Erivelto Uliana, presidente do clube, seu Leonildo, morador do bairro Providência, na sede do município, vai a todos os compromissos do time e sempre sobe na bicicleta para conseguir ver os jogos sobre os muros do Polentão.

Tanta paixão será reconhecida pelo clube. “No dia do aniversário dele, que é amanhã, vamos homenagear o seu Leonildo com a camisa do nosso time”, adianta Uliana, muito orgulhoso do seu veterano torcedor.

A imagem é tão simbólica que mereceu um destaque social no Twitter oficial do Rio Branco de Venda Nova, campeão estadual no ano passado, título conquistado pela primeira vez na sua história.

“O futebol respira. Que imagem recebemos hoje! Temos certeza de que logo logo estaremos todos juntos dentro do estádio novamente torcendo e vibrando pelo nosso Brancão”, diz o texto postado no microblog que é finalizado com a hashtag #vamosbrancão.