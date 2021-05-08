Rio Branco VN vence a Desportiva e avança para as semifinais do Capixabão

Atual campeão do Capixabão, o Rio Branco VN venceu a Desportiva Ferroviária na tarde deste sábado (8) por 2 a 0 na partida de volta das quartas de final. O jogo aconteceu no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.
Com o resultado, o Brancão Polenteiro conseguiu reverter a vantagem que o adversário abriu no jogo de ida, quando a equipe Grená ganhou por 3 a 1 na quarta-feira (5) no Engenheiro Araripe, em Cariacica.
Como o Rio Branco VN tinha a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos dois resultados, em função da sua classificação na fase de pontos, a equipe garantiu a ida para as semifinais.
Em um jogo de "vida ou morte", o time de Venda Nova dominou totalmente a posse da bola ao longo da partida. Os dois gols que deram a classificação ao Rio Branco VN saíram no segundo tempo.
Aos 20 minutos, o zagueiro e capitão Wesley abriu o placar, após cobrança de escanteio de Waschington. Na sequência, aos 28, o mesmo Waschington ganhou a bola na linha de fundo e cruzou para Teco fazer de cabeça.
O Brancão Polenteiro vai disputar as semifinais com o vencedor do confronto entre Rio Branco-ES e Serra, que acontece neste sábado, às 18h30, no Kleber Andrade, em Cariacica. Na semi não existe mais vantagem, em caso de empate na soma dos dois resultados, a disputa da vaga para a final será nas penalidades máximas.
Já a Locomotiva Grená se despede do Campeonato Capixaba 2021. E agora espera o início da Copa Espírito Santo 2021, confirmada pela Federação de Futebol do ES (FES) para setembro.
* Com informações do GE ES