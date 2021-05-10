Vitória vence Vilavelhanse de virada e garante vaga na semi do Capixabão

Pelo terceiro ano consecutivo o Vitória-ES está nas semifinais do Campeonato Capixaba. Na noite deste domingo, no Salvador Costa, o Alvianil assegurou a classificação ao vencer novamente o Vilavelhense, de virada. O jogo válido pelas quartas de final terminou 3 a 1.
O roteiro da partida foi parecido com o confronto de ida. O Vila abriu o placar em um cobrança de pênalti, desta vez cobrado pelo zagueiro Rhamon Mexicano. O Vitória empatou ainda no primeiro tempo, com o meia Edinho, que agora chegou a oito gols, na liderança da artilharia. Na etapa final, o Alvianil confirmou a vaga com gols de Vitinho e Alexandro Firmino.
Classificado, o Vitória vai enfrentar o Real Noroeste nas semifinais. O confronto é a reedição da decisão do Campeonato Capixaba de 2019, vencida pelo time alvianil. O jogo de ida acontece na quinta-feira (13), ainda sem horário definido, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. A volta será no próximo domingo (16), às 15h, no Salvador Costa. Nesta fase não existe vantagem. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a disputa da vaga para a final será nas cobranças de pênaltis.
