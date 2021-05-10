Em busca do título inédito

Real Noroeste vence o Estrela de novo e vai para semifinal do Capixabão

Breno Herculano marcou o gol da vitória no início da partida deste domingo (9), no José Olímpio da Rocha; jogo de ida já tinha sido 2 a 1

09 mai 2021 às 21:12

Breno Herculano marcou para o Real Noroeste, após um escanteio cobrado por Aloísio Crédito: Júnior Sapo
O Real Noroeste continua na briga pelo título inédito do Campeonato Capixaba. Na tarde deste domingo (9), o time de Águia Branca voltou a vencer o Estrela do Norte, jogando em casa, no estádio José Olímpio da Rocha. A partida terminou 1 a 0, garantindo a classificação para as semifinais. No jogo da ida, o placar tinha sido de 2 a 1.
O gol da classificação do Real Noroeste saiu dos pés de Aloísio e da cabeça de Breno Herculano, logo aos 11 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 cobrou um escanteio pelo lado esquerdo, e o 9 subiu mais alto que a defesa do Estrela, testando direto para o fundo das redes de André Zuba.
Classificado, o Real Noroeste vai enfrentar o vencedor de Vitória-ES e Vilavelhense. O primeiro jogo da semifinal acontece na quarta-feira (12), e o segundo será no próximo sábado (15). Nesta fase não existe vantagem. Em caso de igualdade na soma dos resultados, o finalista será decidido na disputa de pênaltis.
Com informações do Globoesporte.com/ES

