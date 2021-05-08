Rio Branco vence o Serra e garante vaga nas semifinais do Capixabão

O Rio Branco garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Capixaba. Apesar de não ter feito uma grande partida, o Capa-Preta superou o Serra por 1 a 0 no Kleber Andrade, em Cariacica, na noite deste sábado (8), no jogo da volta das quartas de final.
Com o resultado, o Brancão conseguiu reverter a vantagem que o adversário abriu no jogo de ida, quando o Serra ganhou por 1 a 0 na quarta-feira (5) no Robertão.
Como o Rio Branco tinha a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos dois resultados, em função da sua classificação na fase de pontos, a equipe garantiu a ida para as semifinais.
Depois de um primeiro tempo fraco, o Rio Branco voltou do intervalo buscando o gol salvador e logo achou. Aos três minutos, Paulinho ganhou uma dividida na entrada da área e tocou para Matheus Bidick. O atacante entrou em velocidade, driblou o goleiro Walter e finalizou para o fundo das redes.
Classificado, o Rio Branco vai enfrentar o Rio Branco VN nas semifinais. O confronto é a reedição da decisão do Capixabão do ano passado, vencida pelo time de Venda Nova.
O jogo de ida acontece na quarta-feira, dia 12, às 18h30, no Kleber Andrade. A volta será no próximo sábado, no Olímpio Perim. Nesta fase não existe vantagem. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a disputa da vaga para a final será nas cobranças de pênaltis.
