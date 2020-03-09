Perder de 12 a 0 não é normal e diz muito sobre o futebol capixaba

O Vitória atropelou o Linhares em duelo do Capixabão Crédito: Vitor Nicchio/Vitória

Um resultado incomum em uma partida de futebol chamou a atenção de todos que acompanham o Capixabão. Em jogo válido pela 8ª rodada da principal competição do Estado, o Vitória venceu o Linhares por 12 a 0, no Estádio Salvador Costa, na tarde do último sábado (08). Parecia uma disputa de um time profissional contra um time amador. Algo que fala muito alto sobre a forma como algumas equipes tratam o futebol capixaba. Desta vez foi o Linhares, mas poderia acontecer com outras por aí.

O Alvianil de Bento Ferreira fez seu papel em campo: jogou para vencer e respeitou o adversário a ponto de buscar o gol durante toda a partida, mesmo quando a vitória já era certa. E em nenhum momento agiu com a intenção de humilhar o adversário. Pelo contrário, atuou como muito profissionalismo. O que também foi visto do outro lado do gramado. Mesmo sendo goleado, o time linharense não apelou para jogadas violentas e tentou jogar dentro de suas muitas limitações.

Mas o resultado expõe a falta de estrutura de uma equipe que não tem condições de disputar uma competição profissional. O Linhares não paga salários a grande maioria dos atletas de seu elenco, não manda seus jogos na cidade desde a demolição do Estádio Joaquim Calmon e há anos apenas figura nas principais competições locais sem o mínimo destaque (só vence quando atua na Série B). Até que ponto vale a pena?

Para o futebol capixaba voltar a ser forte, o mínimo que se espera são times que cumpram suas obrigações e que tenham a estrutura necessária para uma competição profissional. Qualquer proposta que não apresente isso nem deveria seguir em frente. Infelizmente pensar isso no contexto atual é até utópico. Hoje, a bola da vez é o Linhares. Mas essa dificuldade não é uma exclusividade da Coruja Azul. A Federação de Futebol do Espírito Santo poderia ser mais criteriosa ao analisar as condições das equipes antes das competições.

Esclarecimento do Linhares