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Futebol Capixaba

Perder de 12 a 0 não é normal e diz muito sobre o futebol capixaba

Presidente do Linhares admite saúde financeira delicada, mas nega que jogadores não almoçam antes das partidas. Resultado expõe a falta de estrutura de uma equipe que não tem condições de disputar uma competição profissional

Publicado em 09 de Março de 2020 às 20:14

Públicado em 

09 mar 2020 às 20:14
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O Vitória atropelou o Linhares em duelo do Capixabão Crédito: Vitor Nicchio/Vitória
Um resultado incomum em uma partida de futebol chamou a atenção de todos que acompanham o Capixabão. Em jogo válido pela 8ª rodada da principal competição do Estado, o Vitória venceu o Linhares por 12 a 0, no Estádio Salvador Costa, na tarde do último sábado (08). Parecia uma disputa de um time profissional contra um time amador. Algo que fala muito alto sobre a forma como algumas equipes tratam o futebol capixaba. Desta vez foi o Linhares, mas poderia acontecer com outras por aí. 
O Alvianil de Bento Ferreira fez seu papel em campo: jogou para vencer e respeitou o adversário a ponto de buscar o gol durante toda a partida, mesmo quando a vitória já era certa. E em nenhum momento agiu com a intenção de humilhar o adversário. Pelo contrário, atuou como muito profissionalismo. O que também foi visto do outro lado do gramado. Mesmo sendo goleado, o time linharense não apelou para jogadas violentas e tentou jogar dentro de suas muitas limitações. 

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Mas o resultado expõe a falta de estrutura de uma equipe que não tem condições de disputar uma competição profissional. O Linhares não paga salários a grande maioria dos atletas de seu elenco, não manda seus jogos na cidade desde a demolição do Estádio Joaquim Calmon e há anos apenas figura nas principais competições locais sem o mínimo destaque (só vence quando atua na Série B). Até que ponto vale a pena? 
Para o  futebol capixaba voltar a ser forte, o mínimo que se espera são times que cumpram suas obrigações e que tenham a estrutura necessária para uma competição profissional. Qualquer proposta que não apresente isso nem deveria seguir em frente. Infelizmente pensar isso no contexto atual é até utópico. Hoje, a bola da vez é o Linhares. Mas essa dificuldade não é uma exclusividade da Coruja Azul. A Federação de Futebol do Espírito Santo poderia ser mais criteriosa ao analisar as condições das equipes antes das competições.

Esclarecimento do Linhares 

Presidente do Linhares, Adauto Menegussi, admite que a saúde financeira de sua equipe não é das melhores, mas nega que os jogadores não almoçaram antes da partida contra o Vitória. O mandatário também afirmou que sua equipe não viaja de Van. "O Linhares passa um momento financeiro difícil, assim como outras equipes do futebol brasileiro. Mas nenhuma vez um jogador saiu para uma partida sem almoçar. Isso não existe. O time chegou em cima da hora por conta de um atraso no ônibus. Não tem essa história de van", afirmou.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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