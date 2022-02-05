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Leonel Ximenes

Topless no ES provoca reação no Rio de Janeiro

Deputado fluminense apresenta projeto de lei que passa a considerar que ficar nu na parte de cima do corpo não se configura mais “ato obsceno”

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

05 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, para em delegacia do ES após fazer topless em Vila Velha
Beatriz Coelho: presa por fazer topless em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram @coelhodebeatriz
A prisão de Ana Beatriz Coelho, ex-namorada da atriz Camila Pitanga, detida e algemada por fazer topless na Praia de Itapuã, em Vila Velha, está provocando reações em outros Estados. A primeira iniciativa é a do deputado estadual fluminense Carlos Minc (PSB-RJ), que apresentou um projeto de lei que muda o tratamento jurídico sobre a prática que é muito comum na Europa e em outras partes do mundo.
A lei, se aprovada, segundo o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, passa a considerar que ficar nu na parte de cima, ou seja, sem camisa ou mesmo sem blusa, não passa mais a configurar um "ato obsceno" em qualquer ambiente no Rio de Janeiro.
A lei nº 5.298, de autoria do deputado, veda a tipificação do ato praticado por pessoa de qualquer gênero de não cobrir o corpo da cintura para cima em público. Hoje, a atitude é tipificada pelas autoridades como ato obsceno de acordo com o artigo 233 do Código Penal.

ENTENDA O CASO

Beatriz Coelho foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Jaburuna, no último sábado (29), após fazer topless na Praia de Itapuã, em Vila Velha. Segundo o jornal O Globo, a produtora e tradutora foi abordada por policiais e chegou a ser algemada nos pés.
Nos stories do Instagram, Beatriz mostrou-se inconformada com a diferença de tratamento entre homens e mulheres. No desabafo, ela ainda cita que um homem estava na delegacia sem camisa. “O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, escreveu ela.
Ainda na rede social, a produtora publicou uma foto de topless com uma tarja, dizendo: "O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?". Beatriz foi liberada após o episódio.

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Na manhã de segunda-feira (31), Camila Pitanga fez uma publicação em apoio à ex-namorada e amiga. No texto, ela afirma que Beatriz "sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia".

O QUE DISSERAM AS POLÍCIAS

Em nota enviada à redação de "HZ", a Polícia Militar informa que "foi acionada na tarde do último dia 29 para verificar a informação de que uma mulher estaria sentada em uma cadeira no meio da areia na Praia de Itapoã, fazendo topless sem se importar com todos que estavam à sua volta. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com a mulher de 34 anos e, gentilmente, solicitou que ela colocasse uma vestimenta adequada pelo motivo de não ser permitido topless no local. Neste momento, uma amiga da mulher tirou a blusa também em apoio a ela, causando intenso tumulto. Ambas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha".

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A Polícia Civil, por sua vez, respondeu por meio de nota. "A Polícia Civil informa que duas mulheres foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidas e liberadas após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento".
Em tempo: curioso o país que o que choca e causa escândalo é o topless na praia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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