Topless no ES provoca reação no Rio de Janeiro

Beatriz Coelho: presa por fazer topless em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram @coelhodebeatriz

A prisão de Ana Beatriz Coelho, ex-namorada da atriz Camila Pitanga, detida e algemada por fazer topless na Praia de Itapuã, em Vila Velha , está provocando reações em outros Estados. A primeira iniciativa é a do deputado estadual fluminense Carlos Minc (PSB-RJ), que apresentou um projeto de lei que muda o tratamento jurídico sobre a prática que é muito comum na Europa e em outras partes do mundo.

A lei, se aprovada, segundo o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, passa a considerar que ficar nu na parte de cima, ou seja, sem camisa ou mesmo sem blusa, não passa mais a configurar um "ato obsceno" em qualquer ambiente no Rio de Janeiro

A lei nº 5.298, de autoria do deputado, veda a tipificação do ato praticado por pessoa de qualquer gênero de não cobrir o corpo da cintura para cima em público. Hoje, a atitude é tipificada pelas autoridades como ato obsceno de acordo com o artigo 233 do Código Penal.

ENTENDA O CASO

Beatriz Coelho foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Jaburuna, no último sábado (29), após fazer topless na Praia de Itapuã, em Vila Velha . Segundo o jornal O Globo, a produtora e tradutora foi abordada por policiais e chegou a ser algemada nos pés.

Nos stories do Instagram , Beatriz mostrou-se inconformada com a diferença de tratamento entre homens e mulheres. No desabafo, ela ainda cita que um homem estava na delegacia sem camisa. “O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, escreveu ela.

Ainda na rede social, a produtora publicou uma foto de topless com uma tarja, dizendo: "O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?". Beatriz foi liberada após o episódio.

Na manhã de segunda-feira (31), Camila Pitanga fez uma publicação em apoio à ex-namorada e amiga. No texto, ela afirma que Beatriz "sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia".

O QUE DISSERAM AS POLÍCIAS

Em nota enviada à redação de "HZ", a Polícia Militar informa que "foi acionada na tarde do último dia 29 para verificar a informação de que uma mulher estaria sentada em uma cadeira no meio da areia na Praia de Itapoã, fazendo topless sem se importar com todos que estavam à sua volta. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com a mulher de 34 anos e, gentilmente, solicitou que ela colocasse uma vestimenta adequada pelo motivo de não ser permitido topless no local. Neste momento, uma amiga da mulher tirou a blusa também em apoio a ela, causando intenso tumulto. Ambas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha".

A Polícia Civil, por sua vez, respondeu por meio de nota. "A Polícia Civil informa que duas mulheres foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidas e liberadas após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento".