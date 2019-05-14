Vila Velha: Cai a lei que proibia nudez nas exposições e teatro

Justiça decide que "Lei da Censura" é inconstitucional Crédito: Reprodução

A nudez, pelo menos em Vila Velha, não será mais castigada. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu um parecer positivo à ação do prefeito Max Filho que pedia o impedimento da chamada (pelos artistas) “Lei da Censura”. Aprovada em dezembro de 2017, a Lei nº 5.954/2017, de autoria do vereador Reginaldo Almeida, previa uma regulação etária para espetáculos públicos, exibições ou apresentações artísticas ao vivo que pudessem induzir ao uso de drogas, à prática de crimes contra a dignidade sexual e à divulgação de mensagens nocivas à moral pública, como a nudez, por exemplo.

Na prática, a aprovação do projeto garantia às autoridades de Vila Velha um instrumento legal, com força jurídica, para impedir a realização de eventos na cidade que "poderiam afrontar os bons costumes, os princípios cristãos e os valores morais, tão essenciais para fortalecer o papel da família, da igreja e do Poder Público, na formação de crianças e adolescentes", explico o site da Câmara de Vila Velha, em publicação de 2017.

O parecer do órgão estadual foi publicado no final de março de 2019. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo decretou a inconstitucionalidade da lei por acreditar que "Somente à União cabe exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e de televisão".

Vereador Reginaldo Almeida é o autor da Lei 5.954/2017 Crédito: Reprodução (arquivo)

SEM CENSURA

Além disso, o órgão público estadual reafirma, no mesmo decreto, que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição de 1988".

Com o novo decreto, as autoridades de Vila Velha não têm mais força jurídica para impedir a realização de eventos de qualquer natureza na cidade.

O procurador-geral do município de Vila Velha, José de Ribamar Lima Bezerra, afirmou que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo respeitou uma norma da União. "O município de Vila Velha entrou com uma ação de inconstitucionalidade da lei pois apenas a União pode exercer esse tipo de classificação às artes. Outro órgão não tem essa competência", reiterou.

O quadro "Janela da Fé", em óleo sobre tela, do artista Ademir Torres, recebeu duas tarjas de "censurado" durante o período em que a lei estava em vigor Crédito: Casa da Memória de Vila Velha

Dizendo que a queda da lei pode ser encarada como uma vitória da classe artística, o procurador fala que nenhum tipo de censura pode ser aplicada. "Devemos seguir a liberdade de expressão presente na constituição de 1988. Uma legislação municipal não pode entrar em confronto com regras federais".

Manoel Góes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, também comemora a queda da Lei nº 5.954/2017. "Em função dos tempos negros que estamos vivendo, com retrocesso cultural e social, é uma grande notícia, uma batalha que vencemos, pois uma censura às artes nunca pode ser aceita", afirma, dizendo que a própria produção cultural da cidade estava sendo prejudicada por conto do projeto.

"Professores e diretores de escolas estavam ligando para galerias e museus perguntando se tinha nudez ou se era permitido levar crianças. Eles tinham receio de algo relacionado à pedofilia. Essa política do medo não pode ser imposta à arte. Espero que, com a queda a lei, a atividade cultural possa voltar a sua normalidade", acredita.

Procurado pela reportagem, o vereador Reginaldo Almeida preferiu não se manifestar.

DEMORA E PROTESTOS

A PMVV esperava um parecer do Tribunal de Justiça desde o ano passado, quando, em 21 de fevereiro de 2018, protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no TJ-ES, solicitando que os efeitos da lei fossem suspensos. Na época, os vereadores de Vila Velha aprovaram o decreto por conta própria, não respeitando o veto do prefeito Max Filho.

Artista tem obra censurada em museu de Vila Velha Crédito: Manoel Goes

Em instância estadual, um projeto de lei que proibia exposições artísticas com teor “pornográfico” - nos mesmos moldes da norma de Vila Velha - foi votado na Assembleia Legislativa no início de 2018. De autoria do deputado Euclério Sampaio, o projeto foi vetado pelo então governador Paulo Hartung. O veto foi endossado pelos parlamentares em plenário.