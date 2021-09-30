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Aos 71 anos, Claudia Alencar faz ensaio de topless

Atriz publicou as imagens em seu Instagram acompanhadas de poemas

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2021 às 09:49
Claudia Alencar posa de topless em ensaio
Claudia Alencar posa de topless em ensaio Crédito: Vinicius Bertoli/Instagram
Claudia Alencar mostra que está com tudo em cima aos 71 anos. A atriz publicou em seu Instagram imagens de um ensaio em que posa de topless. Nas legendas, poemas retirados de seu livro "Refinamento e Loucura"
"Não sou meu corpo, apenas entrei nele para meu confronto e conforto. Um dia percebi esse modus vivendi. Sou mera inquilina vejo através da retina, mas ela eu não sou, ela é uma simples janela na qual me debruço e estou", diz uma das legendas.
Por falar em tudo em cima, a atriz dá um show de autoestima em seu Instagram. Com 45 anos de carreira na televisão, Claudia sempre posta ensaios com frases motivacionais e reflexões.
Longe das novelas há quatro anos, ela pode ser vista no streaming. O Globoplay disponibilizou "Roda de fogo", em que a atriz viveu Patativa, um de seus maiores papeis.

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