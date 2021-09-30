Aos 71 anos, Claudia Alencar faz ensaio de topless

Claudia Alencar posa de topless em ensaio Crédito: Vinicius Bertoli/Instagram

Claudia Alencar mostra que está com tudo em cima aos 71 anos. A atriz publicou em seu Instagram imagens de um ensaio em que posa de topless. Nas legendas, poemas retirados de seu livro "Refinamento e Loucura"

"Não sou meu corpo, apenas entrei nele para meu confronto e conforto. Um dia percebi esse modus vivendi. Sou mera inquilina vejo através da retina, mas ela eu não sou, ela é uma simples janela na qual me debruço e estou", diz uma das legendas.

Por falar em tudo em cima, a atriz dá um show de autoestima em seu Instagram. Com 45 anos de carreira na televisão, Claudia sempre posta ensaios com frases motivacionais e reflexões.