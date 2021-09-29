Separada, Andressa Urach anuncia volta à prostituição

Andressa Urach surpreendeu os fãs mais uma vez. Após se separar de Thiago Lopes na última semana, ela anunciou sua volta à prostituição. No Instagram, a modelo públicou que "a Imola voltou" e que veria os fãs numa boate para adultos, do Rio Grande do Sul.
Imola é o nome usado por Urach como garota de programa. Em entrevista à Quem, ela garantiu o retorno ao entretenimento adulto e nega que abortou o bebê que espera.
"Ele acha que eu tirei o neném e quer me internar. Mas eu não tirei, só estou voltando a trabalhar porque tenho contas pra pagar já que ele me deixou grávida", explicou
Andressa e Thiago se casaram em abril e anunciaram a gravidez em agosto. Nos stories, Urach mostrou uma conversa sobre a saída do ex-marido de casa.
Ela fala que Thiago a traiu e confirma para ele a volta à prostituição. "Quando você casou comigo, você foi meu cliente. Você sabia do meu trabalho! Aceitou e achou que eu iria fazer o que já que me deixou", disse Urach.
"Sim, eu vou voltar. Porque tenho que fazer comida para o Arthur e almoçar também", disse ela, respondendo à fala de Thiago para ela não voltar para casa.
Na sequência, ela mostra que o ex tirou seu plano de saúde, mesmo sabendo da gravidez. A postagem do retorno à prostituição rendeu mais de 82 mil curtidas em sete horas.