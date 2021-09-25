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Andressa Urach anuncia fim do casamento e internação em hospital psiquiátrico

'Se minha alma for para o inferno a culpa é do Edir Macedo', afirma modelo

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 set 2021 às 10:53
Andressa Urach e o marido Thiago Lopes
Andressa Urach e Thiago Lopes Crédito: Instagram/@andressaurachoficial
Andressa Urach, 33, anunciou na tarde desta sexta-feira (24) que está se separando do marido, Thiago Lopes. Os dois se casaram em dezembro de 2020, e a modelo e organizadora do concurso Miss Bumbum está grávida do primeiro filho do casal, León.
"Eu e meu esposo estamos nos separando! Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem para falar", disse ela em comunicado publicado nas redes sociais. Ela não deu mais informações sobre o assunto.
Até o momento, Lopes não se pronunciou. Nas redes sociais, ambos continuam seguindo um ao outro, bem como as fotos do casal seguem intactas.
Urach, que também é mãe de Arthur, 16, de um relacionamento anterior, também revelou que precisou de ajuda médica para lidar com os acontecimentos dos últimos dias. "A verdade é que eu fiquei internada oito dias no hospital psiquiátrico porque quase cometi suicídio e quase tirei meu neném", afirmou.
Ela lembrou que tem borderline, transtorno de personalidade caracterizado por mudanças súbitas de humor. O quadro tem se agravado porque ela diz estar passando por dificuldades financeiras desde que deixou a Igreja Universal, onde pretendia ser pastora.

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"Ainda não estou bem para falar o sobre tudo que aconteceu e está acontecendo na minha vida por causa do bordeline", disse. "Lidar com a raiva, para mim, é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal, me sinto roubada, usada e enganada."
"Já implorei para me devolverem meus R$ 2 milhões e eles ignoraram", continuou, referindo-se ao valor que diz ter doado à instituição. "Eles são muito, muito ricos e meu dinheiro está me fazendo muita falta."
Ela ainda responsabilizou diretamente o líder da igreja, o bispo Edir Macedo, e a filha dele, Cristiane Cardoso. "O senhor só está preocupado com dinheiro e sua filha Cristiane é igual ao senhor", escreveu.
"Se minha alma for para o inferno, a culpa é do senhor bispo macedo e principalmente da tua filha, Cristiane Cardoso", afirmou. "Ela sabe o que fez comigo."

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