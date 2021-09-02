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'Queria Bolsonaro', diz Andressa Urach sobre nome do filho

Sócia do Miss Bumbum diz que é 'bolsonarista assumida'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 13:13

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:13

Andressa Urach e o marido Thiago Lopes
Andressa Urach e o marido Thiago Lopes Crédito: Instagram/@andressaurachoficial
Andressa Urach, 33, revelou que é uma bolsonarista assumida e que gostaria de colocar o nome de seu filho de Bolsonaro, em homenagem a o presidente. A loira está grávida de seu segundo filho, fruto do relacionamento com Thiago Lopes.
"Somos bolsonaristas assumidos. O Thiago fez uma brincadeira e, no fim, nossa, algumas pessoas não entenderam. Resultado da história, falando do nome do neném, já que chegamos a este ponto, queria que se chamasse Bolsonaro", contou em vídeo publicado no YouTube.
A modelo explicou que só não vai dar este nome ao bebê por conta do pedido do seu primeiro filho, Arthur. O jovem escolheu León.
"Eu queria Leão, leão da selva, mas o Thiago não deixou", afirmou a modelo no vídeo. "[León] Significa valente como um leão, então quase ficou leãozinho."
Segundo Urach, ela amou que o filho fosse menino porque ela não deu uma “fraquejada”, em referência a uma fala do presidente sobre a filha, Laura.

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