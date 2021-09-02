'Queria Bolsonaro', diz Andressa Urach sobre nome do filho

Andressa Urach e o marido Thiago Lopes Crédito: Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach, 33, revelou que é uma bolsonarista assumida e que gostaria de colocar o nome de seu filho de Bolsonaro, em homenagem a o presidente. A loira está grávida de seu segundo filho, fruto do relacionamento com Thiago Lopes.

"Somos bolsonaristas assumidos. O Thiago fez uma brincadeira e, no fim, nossa, algumas pessoas não entenderam. Resultado da história, falando do nome do neném, já que chegamos a este ponto, queria que se chamasse Bolsonaro", contou em vídeo publicado no YouTube.

A modelo explicou que só não vai dar este nome ao bebê por conta do pedido do seu primeiro filho, Arthur. O jovem escolheu León.

"Eu queria Leão, leão da selva, mas o Thiago não deixou", afirmou a modelo no vídeo. "[León] Significa valente como um leão, então quase ficou leãozinho."