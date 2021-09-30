Andressa Urach surge em foto com ex: "Nos entendendo"

Após anunciar o retorno à prostituição e trocar acusações com o ex-marido, Andressa Urach surgiu numa foto ao lado de Thiago Lopes. A imagem foi publicada pelo ex da modelo, informando que eles estão conversando.

Na noite de quarta-feira (29), ele acusou Andressa de fumar durante a gestação e se defendeu das acusações de traição e abandono da casa. “Não abandonei a casa. Estou aqui administrando e sustentando a casa como sempre fiz. Nunca faltou nada e não faltará. Vivemos em abundância e agradeço à Deus por isso. Quem está fora de casa neste momento é a Andressa. E todos sabem onde ela está”, disparou.