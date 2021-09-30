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Andressa Urach surge em foto com ex: "Nos entendendo"

Porém, na postagem seguinte, Thiago Lopes diz que eles não ficarão mais juntos

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2021 às 12:57
Andressa Urach e Thiago Lopes após briga nas redes sociais
Andressa Urach e Thiago Lopes após briga nas redes sociais Crédito: Instagram/@tnlopes
Após anunciar o retorno à prostituição e trocar acusações com o ex-marido, Andressa Urach surgiu numa foto ao lado de Thiago Lopes. A imagem foi publicada pelo ex da modelo, informando que eles estão conversando.
"Estamos nos entendendo", publicou ele nos stories. Para, na sequência, informar que o casal não tem volta: "Mas não ficaremos juntos".
Thiago disse que prestará "todo o auxílio que ela precisar", já que Urach está grávida.
Na noite de quarta-feira (29), ele acusou Andressa de fumar durante a gestação e se defendeu das acusações de traição e abandono da casa. “Não abandonei a casa. Estou aqui administrando e sustentando a casa como sempre fiz. Nunca faltou nada e não faltará. Vivemos em abundância e agradeço à Deus por isso. Quem está fora de casa neste momento é a Andressa. E todos sabem onde ela está”, disparou.

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