'Que tipo de pessoa volta a se prostituir grávida?', indaga ex de Andressa Urach

Andressa Urach tomava mamadeira no colo do marido Crédito: Reprodução/Instagram @tnlopes10

A separação entre Thiago Lopes e Andressa Urach, 33, segue regada de polêmicas. Na noite desta quarta-feira (29), Thiago voltou às redes sociais para acusar a mãe do filho que espera de fumar e de se prostituir.

"Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto? Estou orando e jejuando pela vida do meu filho", disse ele.

Na sequência, se defendeu sobre as acusações de tê-la traído e abandonado a casa. "Não abandonei a casa. Estou aqui administrando e sustentando a casa como sempre fiz. Nunca faltou nada e não faltará. Vivemos em abundância e agradeço à Deus por isso. Quem está fora de casa neste momento é a Andressa. E todos sabem onde ela está", disparou.

Andressa disse nesta quarta (29), por meio de suas redes sociais, que está sendo ameaçada pelo ex-marido Thiago Lopes. Ele nega. A reportagem apurou que Andressa ainda não entrou com nenhuma ação contra o ex-marido, mas nada está descartado.

No Stories do Instagram, a modelo e organizadora do concurso Miss Bumbum publicou trechos de conversas no WhatsApp que teria trocado com Lopes. Em uma das mensagens, ela diz que o ex a traiu e também foi o responsável por pedir a separação.

Andressa Urach mostra conversa com o ex-marido Thiago Lopes sobre volta à prostituição Crédito: Instagram/@andressaurachoficial

Os dois se casaram em dezembro de 2020, e Andressa está grávida do primeiro filho do casal. "Quem se separou foi você, me deixou grávida e me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar", afirma ela.

Na resposta exposta pela modelo, Lopes diz que não vai perdoar a ex-mulher: "Tu não conhece a minha fúria. Não volta para casa."

Em outro trecho da conversa, ele afirma que Urach abandonou o filho dela mais velho, fruto de um relacionamento anterior da modelo. "Tá passando fome lá." Ela rebate dizendo que deixou comida.

A modelo também escreve que Lopes tirou o plano de saúde dela e do filho. "Só estou expondo porque estou sendo ameaçada", escreve Urach.

Lopes, por meio do seu Instagram, respondeu que nunca traiu a ex-mulher e que ela está "transtornada". "Sequer estou em casa. Pelo que percebo três motivos levaram a Andressa a ficar assim: 1-) espiritual; 2-) transtorno crônico de personalidade (borderline) e 3-) gestação", escreveu ele.